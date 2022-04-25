Путін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України: тепер він залишиться без армії - експерт

Путін допустив 3 помилки наступаючи на Донбас і південь України / Фото Reuters

Битви на Донбасі і півдні України остаточно виснажать армію РФ. У Кремлі допустили три помилки, плануючи вторгнення в Україну.

Директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський в коментарях BBC New підкреслив, що два місяці бойових дій вже проявили три головні недоліки, на які спиралося російське керівництво і які виявилися фейковими.

"Перший - це уявлення про "сильну Росію". Це фейк не тільки у військовому сенсі. Мова і про економіку", - пояснив експерт.

Також не виправдалися надії Кремля на "роз'єднання Заходу" і "слабкість України". На думку Сунгуровського, такі помилки коштували РФ проваленого бліцкригу і примарних шансів на успіх у другій фазі "спеціальної військової операції".

читайте такожЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати катастрофічного удару по армії РФ-ворога чекає операція "Цитадель"Видання, посилаючись на оцінки Західної розвідки, додає, мовляв, зібране на Донбасі угруповання російських військ в приблизно 80-90 тисяч вдвічі перевищує українські сили. Однак Сунгуровський каже, що "Путін залишиться без армії".

"Він ще має можливість провести ширшу мобілізацію, але військової техніки у нього вже не залишилося. Максимум, що є, це стара радянська або навіть часів Другої світової війни", – пояснив експерт.

Єдиною загрозою для України все ще залишаються ракетні удари. Адже запаси такої смертоносної зброї у РФ ще "в певній кількості є", заявив експерт.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що окупаційні війська намагаються здійснити прорив у напрямку Краматорська і Слов'янська. Активні бойові дії тривають за міста Попасна, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Маріуполь. Загарбники все ще вірять, що вони можуть здійснити бліцкриг, щоб показати "перемогу" до 9 травня.

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