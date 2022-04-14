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Путін хотів захопити Київ та низку інших міст під виглядом навчань - документ

14 квітня 2022, 11:56

Угруповання російських військ Центр, що діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва.

Київ, захоплення Києва
Російські військові планували захоплення Києва / Колаж Reuters

Українська військова розвідка опублікувала документ, який свідчить про наміри окупантів захопити столицю України та низку інших міст під виглядом стратегічних військових навчань.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони, угруповання російських військ Центр, що діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться в бойовому розпорядженні командира 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу першої танкової армії Західного військового округу.

У документі визначено етапи проведення наступу та завдання особового складу бригади.

"Основні зусилля розвідки зосередити (...) на розтині оборонних рубежів по річці Удай та забезпеченні розвідувальними даними для здійснення захоплення міст Суми, Прилуки, Пирятин та східної частини Києва", - йдеться у бойовому розпорядженні.

Готовність системи розвідки - з дев'ятої години вечора 23 лютого 2022 року, тобто в ніч перед повномасштабним вторгнення Росії в Україну.

З документом можна ознайомитися за посиланням https://bit.ly/3xIoLsf

Як повідомляв Главред, керівництво російської армії обіцяло Володимиру Путіну захопити Київ за п'ять днів, а всю Україну - за два тижні. Про це заявила заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд під час спеціальної онлайн-зустрічі Київського форуму безпеки.

Війна в Україні 2022

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

7 квітня в Міноборони України заявили, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їхня мета - захоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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