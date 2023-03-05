"Ось так Україна може перемогти вже влітку": Ходжес озвучив сценарій, як розгромити армію РФ

Вирішальною територією є Крим. Для його звільнення спершу потрібно "обрубати" сухопутний коридор, рушивши у контрнаступ до Мелітополя і Маріуполя, каже генерал.

Ходжес озвучив сценарій, як розгромити армію РФ/ 28 ОМБр імені Рицерів Зимового Походу, УНІАН

Україна може перемогти країну-агресорку Росію у війні вже влітку 2023 року. Для повної перемоги найголовніше буде звільнити Крим, адже без цього Україна ніколи не буде в безпеці.

Поки не буде повних гарантій безпеки, світ не інвестуватиме у відновлення Української держави. Про це сказав колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв’ю журналісту "1+1" Андрію Цаплієнку.

"Україна ніколи не буде в безпеці, допоки Росія буде окупувати Крим. Світ не буде інвестувати у відновлення України, допоки не буде повних гарантій безпеки. А це неможливо, поки Росія контролюватиме Крим: вона порушуватиме або блокуватиме шляхи доправлення вантажів до Азовського моря і звідти. І, звісно, Росія буде перекривати морські шляхи до Одеси та з Одеси", – зазначає генерал-лейтенант у відставці.

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За його словами, для деокупації Криму потрібно здійснювати високоточні удари з великих дистанцій. Ходжес наголосив, що він виступає за надання Україні винищувачів F-16, проте є також інша зброя, яка може допомогти завдавати таких ударів. Як альтернативу він назвав далекобійні ракети ATACMS, бомби наземного запуску малого діаметру, дрони Grey Eagle, крилаті ракети Storm Shadow тощо.

Ходжес наголосив, що Крим – це вирішальна територія. Тому Силам оборони України потрібно визначитися, за допомогою яких саме систем можна ізолювати півострів, і зробити так, щоб російські окупанти не змогли відновити Кримський міст і так званий сухопутний коридор з Маріуполя через Мелітополь до Криму.

"Ви можете обрубати його, замінувавши мости, шляхи транспортування. І тільки потім – я думаю, це травень-червень – збройні формування, які готує зараз Україна, треба кидати не в Бахмут, а розумно спрямувати в напрямку Мелітополя та Маріуполя. Щоб обрубати цей сухопутний міст", – зазначає генерал-лейтенант у відставці.

За його словами, після цього українці можуть бити по окупантах на півострові з HIMARS.

"Ось так Україна може перемогти. Це може статися вже цього літа", – сказав Ходжес.

Звільнення Криму від окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта.

Раніше військовий експерт Роман Світан зазначав, що операція зі звільнення окупованого росіянами Криму буде комплексною. Коли російські загарбники потраплять в оточення, вони протримаються максимум два тижні. Під час деокупації півострова українські військові зруйнують Кримський міст і потоплять Чорноморський флот.

Також Світан зазначав, що Крим – це мішок, з якого російські військові не зможуть вибратися після руйнування Кримського мосту. Тому російські військові в Криму – смертники.

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