"Російські військові в Криму – смертники": армія РФ на півострові буде в безвиході – експерт

Крим – це мішок, з якого російські військові не зможуть вибратися після руйнування Кримського мосту.

Армія РФ опиниться у безвиході в Криму/ УНІАН, скрін

Країна-агресорка РФ не може застосовувати у Криму та на Донбасі однакову тактику ведення бойових дій. Так, якщо на Донбас Росія може перекинути значну кількість військових сил, то на окупований півострів вона навряд чи перекидатиме додаткові сили. Адже там вони опиняться у пастці.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду. Він наголосив, що Крим – це мішок, з якого окупантам буде важко вибратися після знищення Кримського мосту українськими військовими.

У відповідь на запитання, чи може РФ застосувати в Криму таку тактику, як на Донбасі, і відправити на окупований півострів значну кількість своїх сил, Світан відповів, що загарбники навряд чи так зроблять.

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"Справа в тому, що якраз на Донбасі вони і можуть застосовувати таку тактику (перекидання значної кількості своїх сил – ред.). Тому що за Донецькою і Луганською областями 7 000 кілометрів російського тилу. Ну і, звичайно, логістика. Але в Криму інша ситуація – це мішок. Без Кримського мосту вони потрапляють в оперативне оточення, і жоден військовий ніколи в житті не хотів би потрапити в таку ситуацію. Це дуже ущербне положення. Російські військові, які перебувають у Криму, практично смертники", – зазначає військовий експерт.

Кримський міст поки що якось вирішив цю проблему, проте він може не довго простояти, каже Світан.

"Його дуже легко зруйнувати, оскільки естакада розташована в сейсмічній зоні – там не можна було будувати кондові споруди. Їх би відразу розвалило", – додав експерт.

Звільнення Криму від окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсував зміни у стратегії деокупації Криму від російських окупантів. Настав час для іншого підходу до цього питання, зазначає він.

Раніше військовий експерт Роман Світан зазначав, що операція зі звільнення окупованого росіянами Криму буде комплексною. Коли російські загарбники потраплять в оточення, вони протримаються максимум два тижні. Під час деокупації півострова українські військові зруйнують Кримський міст і потоплять Чорноморський флот.

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