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Україна звільнить Крим і поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях Росії - Зеленський

26 лютого 2023, 20:34
Міжнародне право здобуде перемогу на всіх землях України – на Донбасі, в Приазов'ї, на Херсонщині та в Криму, сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський, Крим
Україна звільненит Крим і поставить крапку на військовій агресії Росії - Зеленський / Колаж скріншот Офіс президента, УНІАН

Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого вечірнього звернення у неділю, 26 лютого, на свято України День опору окупації Криму і Севастополя, гарант сказав про те, що українська держава нікого не покине і нічого не залишить ворогові.

За його словами, Україна поверне окупований Крим і, тим самим, поставить крапку на будь-яких агресивних намірах країни-окупанта Росії.

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"У 2014 році російська агресія почалася саме з захоплення Криму. Логічно, що звільненням Криму ми поставимо логічну крапку на будь-яких спробах Росії ламати життя українцям і всім народам Європи, Азії, на підкорення яких Кремль колись претендував", - сказав Зеленський.

Також він додав, що міжнародне право здобуде перемогу на територіях України – на Донбасі, в Приазов'ї, на Херсонщині та в Криму.

"Я дякую всім, хто наближає цю перемогу і всім, хто допомагає нашим людям на тимчасово окупованій території", - підкреслив Володимир Зеленський.

Повернення Криму до складу України

Колишній командувач військами Сполучених Штатів в Європі, генерал Бен Ходжес раніше заявив, що армії України потрібно звільнити Крим. За його словами, поки півострів захоплений, українській державі загрожує військова небезпека і нездатність відновити свій економічний потенціал. Як вважає Ходжес, для звільнення Криму Україні потрібні далекобійні ракети.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що звільнення окупованого Росією Криму неминуче. Згідно з даними військової розвідки, після звірств російських військ в Україні настрої на півострові стали змінюватися навіть серед осіб, які були затятими прихильниками кремлівської політики.

Колишній заступник міністра з питань окупованих територій ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що Донбас буде звільнити легше, ніж Крим. На думку Туки, Крим - складна територія, на яку військам України буде важко зайти.

Війна Росії проти України:

Володимир Зеленський новини Криму війна Росії та України
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