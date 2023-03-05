УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Війська РФ в Криму розваляться після 2 тижнів в оточенні": полковник описав звільнення півострова

5 березня 2023, 02:50
Українські військові зруйнують Кримський міст і знищать Чорноморський флот.
Крым, Роман Свитан
Полковник запасу Роман Світан описав можливий сценарій звільнення Криму/ УНІАН, скрін

Операція зі звільнення окупованого росіянами Криму буде комплексною. Коли російські загарбники потраплять в оточення, вони протримаються максимум два тижні.

Під час деокупації півострова українські військові зруйнують Кримський міст і потоплять Чорноморський флот. Такий можливий сценарій звільнення Криму озвучив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Звільнення Криму буде комплексною операцією. Ми однозначно зруйнуємо Кримський міст. Потопимо Чорноморську ескадру – це буде дуже легко після того, як передадуть ті ж ракети Storm Shadow", – зазначає Світан.

відео дня

Хто такий Роман Світан

Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За його словами, знищити російські кораблі, маючи необхідне для цього озброєння, буде не так уже й важко. Він нагадав про успішне потоплення російського крейсера "Москва".

"Корабель є дуже хорошою ціллю, а знищення крейсера "Москва" добре показало, що російська корабельна ППО проти ракет абсолютно безкорисна. Крейсер "Москва" був основною машиною російського флоту, а дві ракети її потопили. Так само буде потоплено і Чорноморський флот. Всі військові літаки, які будуть літати над Кримом, ми теж зіб'ємо", – каже полковник запасу.

Після того, як російські війська опиняться в оперативному оточенні, вони протримаються не довше, ніж два тижні.

"Українські війська обріжуть всі системи логістичних постачань, після чого війська РФ опиняться в оперативному оточенні. Підкреслю, що їх вистачить максимум на два тижні", – зазначає Світан.

Звільнення Криму від окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес зазначає, що сили оборони України здатні звільнити окупований Крим до кінця серпня. Західний світ повинен надати далекобійне високоточне озброєння, щоб з'явилася можливість ізолювати півострів. Як тільки ЗСУ повернуть Крим, відбудеться низка подій у країні-агресорці Росії, і окупанти на Донбасі воювати більше не будуть.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що звільнення українською армією Криму може призвести до повалення Путіна. Російський диктатор бачить у Криму сакральність – "збирання земель". ЗСУ б'ють по півострову, але зробити Путін нічого не може.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсував зміни у стратегії деокупації Криму від російських окупантів. Настав час для іншого підходу до цього питання, зазначає він.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні вторгнення Росії новини Криму деокупація Криму Роман Світан
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:04

"Чому без батога?": Волочкова з Джигурдою влаштували вакханалію на сцені

03:30

Генерал-майор запасу СБУ оцінив перспективу згортання "великого наступу" Росії на УкраїнуВідео

02:50

"Війська РФ в Криму розваляться після 2 тижнів в оточенні": полковник описав звільнення півостроваВідео

02:05

В Україні злетіли ціни на алкоголь: нова вартість горілки, вина та пива

01:35

Військовий експерт оцінив, який план звільнення Криму найбільш реальнийВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:15

Через помилки 1991 року сьогодні кращі з кращих віддають життя за нашу свободу - ДаніловВідео

00:10

Гороскоп на сьогодні 5 березня 2023: Рибам - загадки, Скорпіонам - роздратуванняВідео

04 березня, субота
23:59

Може скидатися за 40 км від цілі: РФ застосувала в Україні нові бомби вагою 1500 кг - Defense ExpressВідео

23:21

"РФ не розвалиться після втрати Криму і Донбасу": є лише один сценарій розпаду Росії – експертВідео

Реклама
22:54

В гостях у росіянки: Ліза Ющенко танцювала під Аллегрову, яка підтримує війну в УкраїніВідео

22:29

Чи реально у 2023 році повернути Маріуполь: експерт поділився прогнозомВідео

22:10

"У РФ починається період реальних страждань": астролог спрогнозувала загострення на фронтіВідео

21:32

"Так ми будемо жити наступні 20 років": є 4 сценарії завершення війни – журналістВідео

21:01

Чи виходять українські захисники з Бахмута: у Зеленського дали чітку відповідьВідео

20:24

Навіщо потрібна кишенька на жіночих трусах: нізащо не здогадаєтеся

20:05

Зірвуть золотий куш: на п'ять знаків зодіаку чекає нечуване багатство цієї весниВідео

19:35

"Ми будемо країною-переможцем": Зеленський розповів, як Україна після війни співіснуватиме з РФВідео

19:04

Зараз такого не роблять: навіщо в СРСР додавали сіль в соняшникову олію

18:42

Навіщо 5 березня викидали все старе взуття з дому: прикмети і що не можна робитиВідео

18:38

Що повинно бути в гардеробі кожної жінки: 9 незамінних речей, що завжди "врятують" образ

Реклама
18:37

РФ вбила ракетою в Запоріжжі 8-місячну дитину та її родину: деталі трагедіїФотоВідео

18:23

Любовний гороскоп на тиждень 6-12 березня: Козерогу - глухий кут, Терезам - конфліктиВідео

18:21

Група 1+1 media спільно з Фондом "Повернись живим" запускає збір коштів на "Лігу Аеророзвідки"

18:15

Віталій Портников. Про що домовились Байден і ШольцВідеоблоги

18:09

Найближчим часом командування ЗСУ прийме рішення про відведення військ із Бахмута - ЖдановВідео

18:09

Бахмут: потрібен відхід - але організований і своєчаснийПогляд

18:08

Милі котики проживуть дуже довго: як піклуватися про тварин, щоб не довелося рано прощатисяВідео

17:49

"Путін збере усе, що тільки можна": генерал пояснив наслідки, якщо РФ оголосить війну замість "СВО"Відео

17:43

Для чого корисно пити цикорій: названо переваги напоюВідео

17:09

Росіяни можуть зробити "жест доброї волі" у Криму: Світан розкрив несподіваний сценарійВідео

16:42

Гороскоп Таро на тиждень 6-12 березня: Рибам - можливості, Водоліям - доленосне рішенняВідео

16:41

Як зрозуміти, що ви вмираєте: лікарі назвали 4 ознаки

16:17

Помер легендарний український музичний продюсер

16:07

Батько з сином загинули разом під час захисту Бахмута

15:58

Коли ЗСУ почнуть великий контрнаступ: генерал-майор запасу СБУ зробив неочікуваний прогнозВідео

15:53

Знищені та поранені сотні окупантів: у ЗСУ розповіли про операції спецсил у Бахмуті

15:51

"Це вибір хлопців - помирати": український комік в інтерв'ю нахабно пояснив, чому втік з України

15:38

Українці досягли стратегічного успіху в Бахмуті - британський генералВідео

15:29

Погрожує "салютом з Калібрів": Медведєв збісився через плани будівництва танкового заводу в УкраїніВідео

15:10

Найщасливіші знаки зодіаку березня 2023: лише 4 знакам пощастить у всьомуВідео

Реклама
14:59

"На боці батьківщини": легендарна радянська співачка висловилася з приводу війни в Україні

14:52

Навіщо кидають взуття на дроти: мітки бандитів або лайфхак для крадіжки

14:52

Простий психологічний тест: улюблений колір розповість всі ваші таємниціВідео

14:51

Бойовий рейд по Брянщині був узгоджений з Україною - лідер "Російського добровольчого корпусу"Відео

14:50

"Буде фронт на 1000 км через 5 областей РФ": війна не закінчиться виходом ЗСУ на кордони 1991-го – СвітанВідео

14:27

"Можна зруйнувати з першого удару": військовий експерт вказав на слабкі місця Кримського мостуВідео

14:09

Щоб яскравий одяг не став тьмяною ганчіркою: що додати при пранні кольорових речей

14:09

"Розліталися орки, шльопали п'яти": Полякова підкорила новою версією хіта "Шльопки"Відео

13:47

Експерт спрогнозував ймовірні терміни зачистки ЗСУ окупованої Херсонщини

13:46

Що з'явилося раніше - курка чи яйце: знайдено відповідь на загадку століттяВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти