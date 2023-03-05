"Війська РФ в Криму розваляться після 2 тижнів в оточенні": полковник описав звільнення півострова

Українські військові зруйнують Кримський міст і знищать Чорноморський флот.

Полковник запасу Роман Світан описав можливий сценарій звільнення Криму/ УНІАН, скрін

Операція зі звільнення окупованого росіянами Криму буде комплексною. Коли російські загарбники потраплять в оточення, вони протримаються максимум два тижні.

Під час деокупації півострова українські військові зруйнують Кримський міст і потоплять Чорноморський флот. Такий можливий сценарій звільнення Криму озвучив полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю Главреду.

"Звільнення Криму буде комплексною операцією. Ми однозначно зруйнуємо Кримський міст. Потопимо Чорноморську ескадру – це буде дуже легко після того, як передадуть ті ж ракети Storm Shadow", – зазначає Світан.

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Хто такий Роман Світан Роман Світан (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

За його словами, знищити російські кораблі, маючи необхідне для цього озброєння, буде не так уже й важко. Він нагадав про успішне потоплення російського крейсера "Москва".

"Корабель є дуже хорошою ціллю, а знищення крейсера "Москва" добре показало, що російська корабельна ППО проти ракет абсолютно безкорисна. Крейсер "Москва" був основною машиною російського флоту, а дві ракети її потопили. Так само буде потоплено і Чорноморський флот. Всі військові літаки, які будуть літати над Кримом, ми теж зіб'ємо", – каже полковник запасу.

Після того, як російські війська опиняться в оперативному оточенні, вони протримаються не довше, ніж два тижні.

"Українські війська обріжуть всі системи логістичних постачань, після чого війська РФ опиняться в оперативному оточенні. Підкреслю, що їх вистачить максимум на два тижні", – зазначає Світан.

Звільнення Криму від окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звільнить всі свої території. Військова агресія Росії почалася в 2014 році з Криму і закінчиться звільненням ЗСУ півострова. Українська держава після деокупації Кримського півострова поставить крапку на будь-яких імперських амбіціях країни-окупанта.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес зазначає, що сили оборони України здатні звільнити окупований Крим до кінця серпня. Західний світ повинен надати далекобійне високоточне озброєння, щоб з'явилася можливість ізолювати півострів. Як тільки ЗСУ повернуть Крим, відбудеться низка подій у країні-агресорці Росії, і окупанти на Донбасі воювати більше не будуть.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, що звільнення українською армією Криму може призвести до повалення Путіна. Російський диктатор бачить у Криму сакральність – "збирання земель". ЗСУ б'ють по півострову, але зробити Путін нічого не може.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов анонсував зміни у стратегії деокупації Криму від російських окупантів. Настав час для іншого підходу до цього питання, зазначає він.

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