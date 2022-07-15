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"Світла дитина, яка росла у любові": Зеленська була знайома із загиблою у Вінниці 4-річною Лізою

15 липня 2022, 08:53

Маленька дівчинка Ліза загинула 14 липня від російської ракети в центрі Вінниці. Перша леді показала відео та попросила запам'ятати дитину живою.

Олена Зеленська, Ліза з Вінниці
Олена Зеленська була знайома з маленькою Лізою з Вінниці / Фото ОП, скріншот

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, що була особисто знайома з 4-річною Лізою з Вінниці, яку 14 липня вбили російські окупанти, запустивши по центру міста ракети. Маленька дівчинка брала участь у зйомках ролика до різдвяних свят.

Дружина президента зазначила, що не може стримати сліз і плаче разом з рідними дівчинки.

"Сьогодні з жахом ми побачили фото перекинутої дитячої коляски з Вінниці. А потім, читаючи новини, я усвідомила, що знаю цю дівчинку. Знала... маленька Ліза загинула від російської ракети", - написала Зеленська в Facebook.

Перша леді опублікувала той самий ролик, в якому знімалися особливі діти, серед яких була і маленька Ліза.

"Ми познайомилися з цією чудовою дівчинкою під час запису відео до різдвяних свят. Світла, щира, радісна дитина, яка росла у любові. Маленька бешкетниця тоді встигла розмалювати за півгодини фарбами не лише себе, свою святкову сукню, але і всіх інших дітей, мене, операторів і режисера. Подивіться на неї живу, будь ласка. Плачу разом з її близькими", - написала перша леді.

4-річна Ліза з Вінниці
​ 4-річна Ліза з Вінниці брала участь у записі різдвяного ролика / фото скріншот
4-річна Ліза з Вінниці
4-річна Ліза загинула у Вінниці 14 липня / скріншот

Ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 23 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей. Близько 117 осіб поранено, 64 з них зараз перебувають у важкому стані, 5 – у критичному. Доля десятків людей невідома.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. У момент попадання ракети дівчинка йшла з мамою Іриною на заняття з раннього розвитку дітей. Жінка вижила, проте уламком їй відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

Постраждала Ірина виявилася блогером. Жінка знімала відео і розповідала в соцмережах свою історію та історії про свою дочку. Вона писала, що є мамою особливої дівчинки, яка має синдром Дауна.

Останнє відео мама дівчинки записала і виклала в інтернет за 1,5 години до попадання в місто ракети.

Пізніше Україну вразило фото перевернутої дитячої коляски і загиблої після російського ракетного удару дитини.

Інші новини:

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