Країна-вбивця вдарила ракетами по центру Вінниці - Зеленський опублікував відео з місця "прильоту"

Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Вінниці 14 липня 2022 року / Фото УНІАН, сріншот

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, внаслідок якого загинули та постраждали мирні українці.

За словами президента, від російської ракети загинула зокрема і маленька дитина.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський у Telegram.

Як повідомляв Главред, 14 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Вінниці. У місті прогриміла серія вибухів.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на даний момент відомо вже про 8 загиблих після ракетного удару, серед них - дитина.

Нагадаємо, вранці 14 липня в Миколаєві пролунали потужні вибухи, всю ніч у місті звучала повітряна тривога.

По обласному центру було випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об'єкта транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

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