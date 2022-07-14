Країна-вбивця вдарила ракетами по центру Вінниці - Зеленський опублікував відео з місця "прильоту"

Володимир Зеленський назвав Росію країною-терористом. Щодня РФ знищує мирне населення, вбиває дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах.
Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, внаслідок якого загинули та постраждали мирні українці.
За словами президента, від російської ракети загинула зокрема і маленька дитина.
Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.
"Щодня Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський у Telegram.
Як повідомляв Главред, 14 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Вінниці. У місті прогриміла серія вибухів.
Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що на даний момент відомо вже про 8 загиблих після ракетного удару, серед них - дитина.
Нагадаємо, вранці 14 липня в Миколаєві пролунали потужні вибухи, всю ніч у місті звучала повітряна тривога.
По обласному центру було випущено 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300. Відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об'єкта транспортної інфраструктури та готелю. Одну людину поранено. За попередніми даними, обійшлося без жертв.
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