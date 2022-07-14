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Ніхто не вижив: при ракетному обстрілі Вінниці повністю знищили медичну клініку

14 липня 2022, 15:26

Ворог вдарив по центру міста високоточними крилатими ракетами"Калібр".

ракетний удар у Вінниці
Ракетний удар у Вінниці/ ДСНС, скріншот

Вранці, 14 липня, Росія вдарила крилатими ракетами по центру Вінниці.

Як повідомляє Національна поліція України, в результаті повністю знищено будівлю медичного центру, за попередньою інформацією всі, хто знаходився всередині - загинули.

За інформацією Офісу президента, на даний момент відомо про 20 загиблих, серед яких троє дітей.

Крім того, ще 90 постраждалих звернулися за медичною допомогою. Ці дані не остаточні, кількість жертв продовжує зростати.

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Якими ракетами Росія обстріляла Вінницю

Ворог вдарив по центру міста високоточними крилатими ракетами" Калібр", запустивши їх з підводного човна в акваторії Чорного моря. Про це повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат.

"14 липня близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці", — заявив він і додав, що зенітно-ракетні війська Повітряних сил знищили дві ракети.

Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду потрапило три ракети російських злочинців. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

читайте такожРосія завдала ракетних ударів по Вінниці: є загиблі і поранені

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

За останніми даними відомо про 20 загиблих. Понад 90 людей постраждали.

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