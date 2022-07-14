"Вибач нас, що не вберегли": рятувальники зворушили листом дівчинці, яку вбило ракетою у Вінниці

Ракетний удар по Вінниці / ДСНС

В Вінниці 14 липня в результаті ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

Як відомо, вранці мама Ірина з донькою Лізою прямували на заняття. В результаті удару дівчинка загинула прямо в колясці. Рятувальники ДСНС показали фото з місця вбивства, щоб продемонструвати доказ чергового злочину, вчиненого Росією в Україні.

До страшної трагедії Ірина публікувала в соцмережах чимало чарівних, милих фото з улюбленою донькою. Дівчата влаштовували фотосесії в однакових нарядах і показували безліч яскравих моментів свого життя.

Ліза мала проблеми зі здоров'ям, а батьки пообіцяли малечі, що у неї буде найщасливіше життя.

"Вона взяла найпрекрасніше від нас двох. Тому що народилася в любові і була найбажанішою дитиною. З 14-го тижня вагітності, коли поставили порок серця, ми вже так сильно її любили, і вірили. І пообіцяли, що у неї буде найщасливіше життя! І ми ніколи, ніколи її не залишимо!!! А як інакше? Для мене іншого варіанту не існує. Є тільки такий - безумовна любов, щоденна робота і нескінченна віра! Завжди мріяла про принцесу з довгим русявим волоссям і карими очима. Мій улюблений колір очей. Моя Єлизавета", - йдеться в одному з постів Ірини.

Очевидно, до початку повномасштабного вторгнення Росії сім'я жила в Києві, а до Вінниці – рідного міста Ірини – переїхала з початком бойових дій.

Рятувальники зворушливо написали листа про дівчинку.

"Маленька дівчинка Ліза, вбита сьогодні росіянами, стала промінчиком сонця. Вибач нас, крихітко, що не вберегли...",- зробили зворушливий пост в ДСНС.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

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