УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вибач нас, що не вберегли": рятувальники зворушили листом дівчинці, яку вбило ракетою у Вінниці

14 липня 2022, 21:56

До страшної трагедії Ірина публікувала в соцмережах чимало чарівних, милих фото з улюбленою донькою.

ракетний удар по Вінниці
Ракетний удар по Вінниці / ДСНС

В Вінниці 14 липня в результаті ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

Як відомо, вранці мама Ірина з донькою Лізою прямували на заняття. В результаті удару дівчинка загинула прямо в колясці. Рятувальники ДСНС показали фото з місця вбивства, щоб продемонструвати доказ чергового злочину, вчиненого Росією в Україні.

До страшної трагедії Ірина публікувала в соцмережах чимало чарівних, милих фото з улюбленою донькою. Дівчата влаштовували фотосесії в однакових нарядах і показували безліч яскравих моментів свого життя.

Ліза мала проблеми зі здоров'ям, а батьки пообіцяли малечі, що у неї буде найщасливіше життя.

"Вона взяла найпрекрасніше від нас двох. Тому що народилася в любові і була найбажанішою дитиною. З 14-го тижня вагітності, коли поставили порок серця, ми вже так сильно її любили, і вірили. І пообіцяли, що у неї буде найщасливіше життя! І ми ніколи, ніколи її не залишимо!!! А як інакше? Для мене іншого варіанту не існує. Є тільки такий - безумовна любов, щоденна робота і нескінченна віра! Завжди мріяла про принцесу з довгим русявим волоссям і карими очима. Мій улюблений колір очей. Моя Єлизавета", - йдеться в одному з постів Ірини.

Мама з донькою у Вінниці

Очевидно, до початку повномасштабного вторгнення Росії сім'я жила в Києві, а до Вінниці – рідного міста Ірини – переїхала з початком бойових дій.

Рятувальники зворушливо написали листа про дівчинку.

"Маленька дівчинка Ліза, вбита сьогодні росіянами, стала промінчиком сонця. Вибач нас, крихітко, що не вберегли...",- зробили зворушливий пост в ДСНС.

false

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

читайте такожНіхто не вижив: при ракетному обстрілі Вінниці повністю знищили медичну клініку

Читайте також:

війна в Україні Вінниця війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:19

Зеленський щодо удару по Вінниці: жодні інші терористи не дозволяли собі такої зухвалості

22:49

"Прильоти" на Дніпропетровщині: росіяни вдарили по околицях НікополяВідео

22:31

Арестович назвав основну проблему України у війні проти РосіїВідео

22:29

У Зеленського різко відповіли на нову маячню Кремля щодо завершення війниВідео

22:14

Злякалися ЗСУ: на Херсонщині окупанти переодягаються та тікаютьВідео

Реклама
22:04

США несподівано послабили санкції проти РосіїВідео

21:56

"Вибач нас, що не вберегли": рятувальники зворушили листом дівчинці, яку вбило ракетою у ВінниціВідео

21:55

"Черговий теракт": Вакарчук емоційно висловився щодо трагедії у ВінниціВідео

21:30

Точний постріл: строковик з Нацгвардії підбив п'ять російських літаківВідео

21:05

ЗСУ вдарять протикорабельними ракетами, якщо РФ піде в наступ з Чорного моря - ЗалужнийВідео

20:55

"Умови можуть погіршитися": США закликали американців негайно залишити Україну

20:50

Путінський режим буде прикінчений на полі боюПогляд

20:46

Прем'єр Італії йде: президент відмовився приймати відставку Маріо ДрагіВідео

20:40

Ракетний обстріл Вінниці: правоохоронці затримали можливих коригувальників вогнюФотоВідео

20:39

Ішли на заняття з розвитку дітей: з’явилося останнє відео мами з донькою, яка загинула у ВінниціВідео

20:39

День бухгалтера 2022: привітання від всього серця, картинки та листівки

20:32

ЗСУ відбили спроби захопити Вуглегірську ТЕЦ, а ворог зазнав величезних втрат - ГенштабВідео

20:11

Україну накриє пекло: синоптики назвали дати нової атаки жариВідео

20:10

Прикмети на 16 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день липняВідео

19:58

"Колапс нагряне дуже скоро": росіяни поголовно скаржаться на затримки зарплат

Реклама
19:44

Про це мало хто знає: що потрібно зробити з гілочкою м'яти, щоб гроші в будинку водилися - прикметиВідео

19:40

День українського миротворця 2022: душевні вітання та картинки до свята

19:39

В РФ заговорили про "мирні переговори": цинічно закликають Україну визнати "територіальні реалії"

19:37

"У такому вогні народжується справжня нація": Рибчинський висловився про війну

19:35

Путін ще спростив отримання громадянства РФ: українців звільнили від сплати держмитаВідео

19:28

Гороскоп на завтра, 15 липня 2022: Овнам - віщі сни, Близнюкам - гроші, Козерогам - важливі звісткиВідео

19:22

Кулеба закликав створити Спецтрибунал по злочинам Путіна: 5 головних параметрів

19:14

Є загиблі: українські музиканти потрапили під обстріл у Вінниці

19:14

Неймовірна харизма і чарівність: 3 знаки, які закохують з першого поглядуВідео

19:05

Макрон зробив важливу заяву щодо України і попередив РФВідео

18:34

Аж трусяться через HIMARS: окупанти перевозять техніку і склади боєприпасів подалі від фронтуВідео

18:24

"Гормон Свободи в дії": депортована з Росії Наргіз "відірвалася" під пісню СердючкиВідео

18:23

"З днем народження сина!": душевні привітання і сердечні картинки мамі, батькам, подрузі

18:18

В Україні можуть створити спецкомісію для відстеження західної зброї - ЄрмакВідео

18:03

Тіла не можуть ідентифікувати: кількість жертв ракетного удару по Вінниці різко зрослаФотоВідео

17:42

Російські офіцери вбили свого солдата і списали на війну в Україні: перехоплення ГУРВідео

17:38

ЗСУ рознесли вщент пункт управління і склад боєприпасів росіян на МиколаївщиніВідео

17:36

Білорусь переміщує зенітно-ракетні комплекси С-300: що відомоВідео

17:20

Прикмети на 15 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:01

Росіянам просто подобається вбиватиПогляд

Реклама
16:51

Ракетний удар по Вінниці: 42 людини безвісти зниклиФотоВідео

16:14

Потужні грози накриють пів України: синоптики оголосили штормове попередженняВідео

16:07

Росіяни влаштували вакханалію на могилі Шатунова: кидаються на хрест і танцюють

16:02

Удар по Вінниці: ракета летіла на Житомир, але потім розгорнуласяФотоВідео

15:59

Превентивний удар по Росії: Доній пояснив, чому Захід має вдарити першим

15:56

"Державна таємниця": в Україні засекретили дані про втрати на війніВідео

15:50

Війська РФ тиснуть на Донбасі, але на Херсонщині ЗСУ звільняють території України – ЗалужнийВідео

15:49

Під Херсоном відбулися вибухи на ремонтній базі військових РФВідео

15:44

"Нас врятувало 10 хвилин часу": Олег Скрипка дивом не став жертвою ракетного обстрілу ВінниціВідео

15:28

"Розуміють, що їм кришка": колаборанти здають ЗСУ позиції російських окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти