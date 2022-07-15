"За Харків, Вінницю, Миколаїв": ЗСУ вдарили по базах окупантів і складах з боєприпасами

Ракетні системи HIMARS відпрацювали по базах окупантів / Фото Вікіпедія

У ніч на 15 липня в Херсоні, селищі Снігурівка Миколаївської області та селищі Нова Маячка Херсонської області прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, Збройні Сили України завдали ударів по складах боєприпасів і місцях базування російських загарбників.

Удари по окупантам, найімовірніше, завдавали за допомогою американських реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Так, в окупованій Снігурівці після вибухів почалася сильна пожежа. Як заявив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram, за попередніми даними, українські військові знищили склад боєприпасів російської армії.

Крім того, є інформація про вибухи в районі Чорнобаївки і в Мелітопольському районі.

У селищі Нова Маячка, як пише канал Збройні Сили України, воїни ЗСУ завдали точкового удару по базуванню російських окупантів.

У Telegram-каналі Ху*вий Херсон повідомили, що в Новій Маячці прогримів вибух в районі санаторію, де базувалися російські окупанти. Він розташований в центрі селища.

"Пожежники на даний момент гасять. Через пожежу тріщить шифер", - йдеться в повідомленні.

Вибух і пожежа в Херсоні вночі 15 Липня

Крім того, близько 23.00 у тимчасово окупованому Херсоні зафіксовано "приліт" в районі перехрестя Микільське-Інгулець, на території колишнього асфальтного заводу.

"Там зберігалися БМП, причіпна артилерія і танки – всього близько 50 одиниць. І, найімовірніше, невеликий БК. Інформація вимагає підтвердження, але ми будемо сподіватися на краще", – йдеться у повідомленні.

Радник Офісу президента Олексій Арестович після півночі написав у Telegram: "Пішла робота. Є перших три великих накриття. Якраз за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Набагато більше".

Як повідомляв Главред, російські окупанти почали перевозити свої склади боєприпасів подалі від лінії фронту через постійні точні удари українських артилеристів. При цьому загарбники можуть перемістити частину складів на об'єкти цивільної інфраструктури, щоб таким чином прикрити їх від ураження з боку ЗСУ.

Зазначимо, за тиждень з американських РСЗВ HIMARS по окупантах було завдано понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

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