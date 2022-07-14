"Росія має зникнути": у Вінниці загинули мама та немовля, тіла серйозно понівечені

У Вінниці внаслідок ракетного удару загинули мама і немовля / ДСНС

У центрі Вінниці внаслідок ракетного удару загинули мати з маленькою дитиною. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

На фото у соцмережах видно перекинутий біля дороги дитячий візочок та тіло загиблої. Удар був таким сильним, що у жінки відірвало кінцівку.

У Вінниці загинули мам та немовля / ДСНС

Військовий, який побачив пошматоване тіло дитини, не зміг стримати емоцій.

У ДСНС підтвердили загибель жінки з немовлям.

"Росія має зникнути", - написали рятувальники.

Окрім будинку побуту "Ювілейний" був частково зруйнований медично-діагностичний центр. Ймовірно, кількість жертв та постраждалих буде зростати.

Вже відомо про 17 загиблих внаслідок удару, серед них двоє дітей. За медичною допомогою звернулись близько 90 людей.

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

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Президент України Володимир Зеленський опублікував відео з центру Вінниці, куди російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару, в результаті якого загинули і постраждали мирні українці.

Зеленський заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

"Кожен день Росія знищує мирне населення, вбиває українських дітей, направляє ракети по цивільних об'єктах. Де немає нічого військового. Що це, якщо не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав Зеленський.

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