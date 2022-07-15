Названо імена військових РФ, які запустили ракети по Вінниці: обидва - із Севастополя

Анатолій Варочкін і Денис Сопін / Фото facebook.com/checherynda, t.me/supernova_plus

У Мережі оприлюднили імена російських військових, які 15 липня запустили ракети по центру Вінниці. В результаті ракетного удару загинули 23 людини, ще 117 - отримали поранення.

Зокрема, керував запуском ракет по Вінниці капітан окремого дивізіону підводних човнів Чорноморського флоту РФ Анатолій Варочкін. Про це написав журналіст Єгор Чечеринда у Facebook увечері 14 липня.

За інформацією журналіста, Варочкін проживає в тимчасово окупованому Росією місті Севастополь, по вулиці Юмашева, 25, кв.108.

"Його телефон для комунікації +79780585762. "Нагорода" чекає на "героя", - зазначив Чечеринда.

Анатолій Варочкін / Фото facebook.com/checherynda

Водночас в Telegram-каналі Supernova+ пишуть, що злочинний наказ завдати ракетного удару по Вінниці виконав командир підводного човна Алроса Денис Сопін.

"Денис Сопін командир підводного човна Алроса, уродженець міста Севастополь, там же проживає і його сім'я, саме він виконав наказ. Екіпаж терористів повинен бути знищений", - йдеться в повідомленні.

Денис Сопін - командир підводного човна Алроса / Фото t.me/supernova_plus

Ракетний удар по Вінниці 15 липня 2022

14 липня Росія завдала ракетного удару по Вінниці. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що також знищено приміщення одного з медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до півсотні автомобілів.

Відомо про 23 загиблих мирних жителів, вбито троє дітей. Близько 117 осіб поранено, 64 з них зараз перебувають у важкому стані, 5 – у критичному. Доля десятків людей невідома.

Внаслідок ракетного удару окупантів загинула трирічна дівчинка Ліза. Її мама Ірина вижила, проте жінці уламком відірвало ногу, за життя постраждалої тепер борються лікарі.

Крім того, внаслідок по Вінниці загинули дві співробітниці медичного центру Нейромед – адміністратор Гулу Катерина і менеджер Харченко Тетяна. Ще двоє медикиків установи - у важкому стані.

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що після удару по Вінниці затримали кілька десятків людей. Їх перевіряють на причетність до коригування ракетних обстрілів.

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