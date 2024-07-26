УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

Анна Косик
26 липня 2024, 15:48оновлено 26 липня, 16:58
78
Зміни в графіки відключень у Києві вносять, щоб рівномірно розподіляти навантаження на енергосистему.
отключение света, лампочка
Кияни відзавтра житимуть за новими графіками відключень світла / Колаж: Главред, фото: flickr

Відзавтра, 27 липня, мешканцям Києва почнуть вимикати світло по-новому. Графіки відключень зсунуть на одну годину вперед для усіх користувачів. Про це повідомили в Telegram ДТЕК.

"З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", - пояснюють у компанії.

У зв'язку з оновленням відключення у Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. У ДТЕК пояснили, що таке рішення було ухвалене через прохання "Укренерго" задля зменшення навантажень на енергосистему.

відео дня

Переглянути нові графіки відключень мешканці столиці зможуть після 00:00 27 липня на сайті ДТЕК, або у чат-боті.

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нещодавно голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив, що енергетики сподіваються, що тенденція зі скасуванням відключень світла буде довготривалою і може зберегтися надалі для будніх днів.

Напередодні повідомлялося, що в Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нагадаємо, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев пояснив, що Україні необхідно збільшувати кількість ліній електропередач. Однак для цього потрібно будувати нові лінії, ставити опори, трансформаторні підстанції.
Інші новини про стан енергосистеми:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва свет відключення світла
Реклама

Головне за день

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

17:34 Україна
BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

15:48 Україна
Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

15:48 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон 2290

Батько на фронті, сусіди в шоці: що відомо про підозрюваного у вбивстві Фаріон

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон 2041

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони 1604

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного 1560

Розстріл Фаріон: у МВС назвали ймовірні мотиви затриманого підозрюваного

Останні новини

17:34

РФ проводить обманні маневри на півдні: в ГУР назвали справжній напрямок наступу ворога

17:21

Як відіпрати іржу: копійчаний засіб моментально творить справжні диваВідео

17:16

Його ураження не випадкове: деталі атаки на паром "Славянин" - Плетенчук

16:54

Укренерго про світло: найскладніший період літа минув, чи чекати покращень - прогноз

16:52

Альтернатива угоді з РФ: в ОП пояснили, як Україна може закінчити війну

Погрози Угорщини через російську нафту: чого чекати УкраїніПогрози Угорщини через російську нафту: чого чекати Україні
16:51

Хто замовив Фаріон: як будуть розглядати резонансну справу?Відеоблоги

16:27

"Немає змоги тримати оборону": в ЗСУ розкрили критичну ситуацію в районі Кринок

16:13

Дістане Москву з Берліна: Британія хоче створити зброю проти "ядерки" - ЗМІ

15:59

12-річна Валерія Єжова про волонтерство всупереч всьому, рідних в окупації та сотні тисяч гривень, передані військовим

Реклама
15:48

BILD пише про підготовку великого наступу РФ у Часовому Яру: що відомо

15:48

Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

15:38

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму: деталі

15:19

Тисячі боєголовок по всьому світу: які країни мають ядерну зброю і скількиВідео

15:14

Припинення вогню без виведення військ: відомо, якими будуть наслідки для України

15:13

Ще один український співак заявив про готовність іти на фронт

14:58

Потап і Настя Каменських виступлять на одній сцені з "хорошими росіянами" - деталі

14:32

Не стримала емоцій: дочка Фаріон висловилась в сторону ймовірного вбивці

14:21

Антимонопольний комітет оприлюднив умови купівлі міжнародним інвестором CRH двох цементних заводів в Україні

13:54

Як чистити маслюки: лайфхак збереже ваш час і нерви

13:26

1,5 млрд євро на оборону: ЄС передав Україні перший транш з прибутків активів РФ

Реклама
13:15

Алсу вирішила відібрати у колишнього чоловіка по-максимуму

12:30

Літаки ворог, найімовірніше, не врятував: які наслідки атаки на аеродром "Саки"

12:29

Повернеться нестерпна спека: де в Україні вдарить +37 градусів

11:37

Стрілець залишив прощальну записку батькові: спливли нові деталі про вбивство Фаріон

11:19

Пентагон помилився на 2 мільярди: до України відправлять додаткову допомогу

11:10

Як по-іншому можна сказати слово "ніколи": є кілька різних варіантівВідео

11:03

Китайський гороскоп на завтра 27 липня: Свиням - боротьба із залежністю, Кроликам - відпочинок

10:48

Сонце припікатиме вище за норму: якою буде погода в Україні в серпні 2024 року

10:06

Понад 4 млн осіб оновили дані: у Міноборони зробили заяву про темпи мобілізації

09:58

Не відповідає і не виходить на зв'язок: Нікіта Пресняков потрапив у біду

09:58

РФ перекидає сили з Херсонщини: окупантів знищують разом із технікою

09:46

Коли ТЦК перестануть вручати повістки на вулицях: відповідь Міноборони

09:12

Гороскоп на завтра 27 липня: Ракам - неймовірна можливість, Козерогам - чудові новини

09:07

Знову не в ті двері: путініст Філіп Кіркоров узявся за старе

08:44

ЗСУ відбили одну з найбільших атак окупантів на заході Донеччини – ISW

08:22

Окупанти просунулися поблизу п'яти селищ на Донбасі - DeepState

08:11

"На руках її виносив": відомий український артист розповів про побачення з Христиною Соловій

08:10

У РФ звалився вертоліт: що насправді сталося з Мі-28Погляд

07:22

РФ атакувала дронами інфраструктуру та гуртожиток у Чернігівській області

06:47

Потужні вибухи в Криму: горить аеродром "Саки", чути детонацію боєприпасів - ЗМІВідео

Реклама
06:10

Як Байден переграв ТрампаПогляд

05:50

"Трусити" буде цілих 5 днів: країну атакувала жорстка магнітна буря

05:05

Як зберегти хліб свіжим і хрустким на 14 днів: експерт вразив методом

04:25

Не залишиться й сліду: як видалити жувальну гумку з одягу – дієві поради

03:48

Вирішити потрібно за 20 секунд: майстри головоломок швидко знайдуть білі кулі

03:05

"Бруду буде дуже багато": названо несподівану причину заміни Байдена на Гарріс

02:46

Кого із військовозобов'язаних оголосять у розшук: заява Міноборони

02:30

Лише люди з високим IQ знайдуть S на картинці: на пошук розгадки всього 15 секунд

02:02

Влада Росії закриває доступ до YouTube для своїх громадян

02:00

"Це остання пісня": Потап публічно попросив вибачення

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти