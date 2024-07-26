Світло у Києві вимикатимуть по-іншому: що та коли зміниться для містян

Зміни в графіки відключень у Києві вносять, щоб рівномірно розподіляти навантаження на енергосистему.

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Кияни відзавтра житимуть за новими графіками відключень світла / Колаж: Главред, фото: flickr

Відзавтра, 27 липня, мешканцям Києва почнуть вимикати світло по-новому. Графіки відключень зсунуть на одну годину вперед для усіх користувачів. Про це повідомили в Telegram ДТЕК.

"З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00", - пояснюють у компанії.

У зв'язку з оновленням відключення у Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. У ДТЕК пояснили, що таке рішення було ухвалене через прохання "Укренерго" задля зменшення навантажень на енергосистему.

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Переглянути нові графіки відключень мешканці столиці зможуть після 00:00 27 липня на сайті ДТЕК, або у чат-боті.

Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нещодавно голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив, що енергетики сподіваються, що тенденція зі скасуванням відключень світла буде довготривалою і може зберегтися надалі для будніх днів.

Напередодні повідомлялося, що в Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Нагадаємо, директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев пояснив, що Україні необхідно збільшувати кількість ліній електропередач. Однак для цього потрібно будувати нові лінії, ставити опори, трансформаторні підстанції.

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