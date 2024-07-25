Будуть години зі світлом для всіх: графік вимкнення електроенергії на 26 липня

В Україні ввели графіки вимкнення світла. Вони будуть діяти не всю добу. Про це повідомляє Укренерго.
У період з 00:00 до 5:00 вимкнень світла не буде. Графіки вимкнення світла для однієї черги будуть діяти у період з 5:00 до 13:00, з 18:00 до 20:00, а також з 23:00 до 24:00.
"З 13:00 до 18:00 і з 20:00 до 23:00 – дві черги відключень", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - останні новини
Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Псіхея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитись вже після перезапуску енергоблоку.
Своєю чергою, голова "Укренерго" шокував радісним прогнозом.
"Звичайно, що є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: через там пару тижнів ми очікуємо покращення ситуації, тому що буде збільшений обсяг генерації, вийдуть з ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях", - сказав Кудрицький.
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