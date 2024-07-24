Скасування відключень світла: енергетики розповіли про покращення ситуації

Скасування відключень може зберегтися надалі для будніх днів, вважає Руслан Слободян.

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Коли скасують відключення світла / колаж: Главред, фото: unsplash, ДТЕК

Голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив, що енергетики сподіваються, що тенденція зі скасуванням відключень світла буде довготривалою. Тенденція зі скасуванням відключень може зберегтися надалі для будніх днів.

"Є всі підстави для таких сподівань. І дійсно цей результат є закономірним, враховуючи, що енергетики у цілодобовому режимі здійснювали ремонтну кампанію", - сказав Слободян в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він нагадав, що сьогодні, 24 липня, достроково, раніше на 10 днів за запланований графік, вивели з ремонту один з атомних блоків. Це теж вплинуло на ситуацію зі світлом.

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"Ці та інші заходи якраз дали нам такий результат. І маємо сподівання, що цей результат буде довготривалим", - додав голова Держенергонагляду.

Хто такий Руслан Слободян? Руслан Слободян призначений Головою Державної інспекції енергетичного нагляду України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2021 року № 1052-р. Очільник відомства приступив до виконання своїх посадових обов’язків 14 вересня 2021 року, йдеться на сайті Державної інспекція енергетичного нагляду України.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що Геннадій Рябцев заявив, що у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. У Міненерго пообіцяли покращити ситуацію та заявили про повернення з ремонту енергоблоку на одній з атомних електростанцій. Експерт також розповів, чого чекати взимку.

У ДТЕК відповіли, чи Україна продає світло за кордон чи ні. Генеральний директор ДТЕК Ільдар Салєєв спростував таку інформацію та розповів, що нині Україна не продає електрику за кордон, а імпортує її із сусідніх країн. Останній раз експорт був 12 травня і з цього часу експорту немає.

В Україні різко змінили графіки відключення на 24 липня. Велику частину доби світло взагалі не вимикатимуть. За інформацією від "Укренерго" відключення світла до 16:00 не передбачаються, а на Одещині графіки скасували до 18:00.

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