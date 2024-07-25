'Усі будуть зі світлом': українців здивували несподіваним прогнозом відключень

У "світло-сірій зоні" відключень не буде точно, впевнений Володимир Омельченко.

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Володимир Омельченко спрогнозував імовірність нових відключень електроенергії / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Pixabay/Counselling

В Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії, заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, у найближчі три місяці варто чекати не "сезон без графіків", а менших відключень.

На думку експерта, найімовірніше, обмеження подачі електроенергії в Україні будуть, але мінімальні.

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"У "світло-сірій зоні" відключень не буде точно, та й у принципі очікується менше, ніж зараз. Можливо, на рівні однієї черги в будні дні. Думаю, на вихідних усі будуть зі світлом", - додав Омельченко.

Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування; 1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти; 2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень. Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.

Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

/ Инфографика: Главред

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