'Усі будуть зі світлом': українців здивували несподіваним прогнозом відключень

В Україні є ймовірність пройти найближчі три місяці з нежорсткими графіками відключень електроенергії, заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
Як підкреслив він у коментарі РБК-Україна, у найближчі три місяці варто чекати не "сезон без графіків", а менших відключень.
На думку експерта, найімовірніше, обмеження подачі електроенергії в Україні будуть, але мінімальні.
"У "світло-сірій зоні" відключень не буде точно, та й у принципі очікується менше, ніж зараз. Можливо, на рівні однієї черги в будні дні. Думаю, на вихідних усі будуть зі світлом", - додав Омельченко.
Хто такий Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
Відключення електроенергії - останні новини за темою
Раніше повідомлялося, що обласні енергопостачальні компанії застосовуватимуть три черги відключень. Зазначається, що до 14:00 застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно.
Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року . Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.
Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.
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