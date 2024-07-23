"Енергія не з'явиться": з'явився сумний прогноз щодо поставок електрики з ЄС

Україні необхідно збільшувати кількість ліній електропередач, упевнений Геннадій Рябцев.

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Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев прокоментував ситуацію щодо можливості поставок електроенергії з Євросоюзу в Україну.

"Навіть якщо ми їм заплатимо, ця енергія може і не з'явитися в мережі", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

При цьому експерт навів приклад: "Умовно кажучи, ми маємо каструлю, а поруч із нею стоїть бочка, які з'єднані між собою трубочкою, що не дає змоги перелити зайву воду. З каструлі ми вже все вичерпали, але нам все одно не вистачає, бо трубочка тоненька. Те ж саме спрацьовує і з електричними мережами: у нас є повітряна лінія, яка, наприклад, пов'язує нас із Польщею, але та сама лінія кудись розгалужується, тому можливості віддати нам більше електроенергії немає".

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Він пояснив, що необхідно збільшувати кількість цих ліній електропередач. Однак для цього потрібно будувати нові лінії електропередач, ставити опори, трансформаторні підстанції.

"І щоб, наприклад, збільшити імпорт до 2,5-2,7 гігаватів, ми повинні побудувати ще одну високовольтну лінію електропередач для з'єднання України з Польщею, але на це потрібні ще рік-два. Тому до кінця року ми можемо максимум наростити до 2 гігават. Але імпорт сьогодні сягає трохи більше 10 відсотків, і взимку він залишиться на тому самому рівні", - додав Рябцев.

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення електроенергії - останні новини за темою

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Нагадаємо, в Укренерго попередили, що ситуація в українській енергосистемі буде найважчою в середині літа цього року. Через спеку зросте споживання, тому щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати.

Главред писав, що в Києві відключення світла будуть тривалішими, ніж в інших великих містах і регіонах. Насамперед пов'язано з великою кількістю об'єктів критичної інфраструктури, яка потребує електроенергії навіть у період відключень світла.

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