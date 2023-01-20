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Stryker і Bradley, ракети до HIMARS та інше: США оголосили про нову військову допомогу Україні

20 січня 2023, 07:41
До пакету допомоги увійшли системи ППО, БМП, бронемашини, боєприпаси та інше.

Stryker і Bradley, ракети до HIMARS та інше: США оголосили про нову військову допомогу Україні
У межах нової військової допомоги від США Україна отримає бронетранспортери Stryker та багато іншого/ Вікіпедія

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,5 мільярда доларів.

Про виділення нового пакета військової допомоги повідомляється на сайті Пентагону. Україна у його межах отримає системи протиповітряної оборони, бронемашини, бойові машини піхоти, боєприпаси та багато іншого.

Список зброї, яку отримає Україна у межах нового пакету допомоги:

  • додаткові боєприпаси для "NASAMS" та "HIMARS";
  • вісім систем протиповітряної оборони "Avenger";
  • 59 БМП "Bradley" з 590 протитанковими ракетами TOW і 295 тисяч боєприпасів калібру 25 мм;
  • 90 бронетранспортерів "Stryker" з 20 мінними катками;
  • 53 "MRAP";
  • 350 високомобільних багатоцільових колісних машин "HMMWV";
  • високошвидкісні протирадіаційні ракети "HARM".

Крім цього, наша держава отримає боєприпаси: 95 тисяч 105-мм артилерійських снарядів, 20 тисяч 155-мм артилерійських снарядів, 600 високоточних 155-мм артилерійських снарядів, 11 тисяч 800 120-мм мінометних мін.

Також Україні нададуть: 12 автомобілів підтримки боєприпасів та 6 командно-штабних автомобілів; 22 тактичні машини для буксирування озброєння; 2 тисячі протитанкових ракет; 3 мільйони набоїв для стрілецької зброї; підривне обладнання для розчищення загороджень, протипіхотні боєприпаси та прилади нічного бачення; запасні частини та інше польове спорядження.

Що відомо про Stryker

Stryker – сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems.

Stryker створений на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, у свою чергу, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8x8.

Бойові броньовані машини Stryker отримали свою назву на честь двох американських військовослужбовців, нагороджених посмертно вищою військовою нагородою США - медаллю Пошани: рядового першого класу Стюарта С. Страйкера, який загинув у Другій світовій війні, і фахівця 4-го рангу Роберта Ф. Страйкера, який загинув у В'єтнамській війні.

Машини Stryker призначені для оснащення механізованих бригад армії США, створених на початку 2000-х років відповідно до концепції Brigade Combat Team і призначених для застосування в конфліктах низької інтенсивності для транспортування підрозділів мотопіхоти (зазвичай мотопіхотного відділення) на поле бою, ведення ними бою з машини, вогневої підтримки їх в процесі та після спішування. Ці бригади займають проміжне положення між "важкими" бронетанковими бригадами, озброєними танками M1 Abrams і БМП M2 Bradley, і піхотними бригадами на бронеавтомобілях "Хамві".

Озброєння різниться для різних модифікацій. Озброєння встановлюється на дистанційно керованій установці Protector RWS зверху корпусу і може включати 12,7-мм кулемет M2 "Браунінг" (боєкомплект 2000 патронів), або 7,62-мм кулемет M240 (4500 патронів), або 40-мм автоматичний гранатомет Mk19 (448 гранат). Крім того, на установці розміщуються шість димових гранатометів.

Проте до пакету військової допомоги не увійшли ні ракети великої дальності ATACMS, про які Україна давно просить, ні танки Abrams.

Військова допомога Україні

Раніше заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що "на сьогоднішній момент" надання Україні американських танків M1 Abrams "просто не має сенсу". Вона сказала, що у разі надання Abrams можуть виникнути проблеми з їхнім обслуговуванням.

Також раніше повідомлялося, що США обговорюють з Україною питання надання Києву типу ракет великої дальності. У Вашингтоні визнають, що вони потрібні українській державі і думають, як допомогти вирішити питання. Про це заявив заступник американського міністра оборони з питань політики Колін Кал.

У той же час стало відомо, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc. Таким чином, Париж хоче допомогти Німеччині зважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді поставок танків Leopard.

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