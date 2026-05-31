Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

Третій армійський корпус відповів на заяви ворога про повне захоплення Луганської області.

Удари по окупантах в Луганській області

Коротко:

БпЛА уразили логістику окупантів на Луганщині

Однією з цілей став пункт пропуску "Ізварине"

Бійці Третього армійського корпусу здійснили серію ударів по логістиці російських окупаційних військ на ТОТ Луганщини. Операція охопила території аж до пункту пропуску "Ізварине". Про це повідомив Третій армійський корпус.

Зазначається, що безпілотники працювали на відстані понад 205 кілометрів углиб території, контрольованої противником.

Однією з найвіддаленіших цілей став район пункту пропуску "Ізварине" на кордоні з Росією.

Під час операції українські військові уразили бронетехніку та склади боєприпасів окупантів.

Водночас командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що операція стала відповіддю на російські твердження про нібито повне захоплення Луганської області.

"У відповідь на заяви ворога про повне захоплення Луганської області оголошуємо операцію з контролю логістичних маршрутів на Луганщині та Східній Слобожанщині. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка - тепер перебувають під контролем БпЛА Третього армійського корпусу", - наголосив він.

Удари ЗСУ по Москві

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що удари по Москві та її околицях будуть ставати частішими і масштабнішими.

За його словами, нещодавня атака на Москву була випробуванням українських можливостей.

"Москва зараз не є нашим пріоритетом. До Москви справа дійде в осінньо-зимовий період. Поки що ми будемо працювати в інших напрямках, виснажувати Росію на інших ділянках. А питання столиці РФ стане питанням осінньо-зимового періоду", - наголосив він.

Удари по ворожих цілях - що відомо

Раніше ЗСУ завдали масштабного удару по російській нафтоперекачувальній станції у Володимирській області, що стало ключовим кроком у блокуванні логістики агресора.

Також в ГУР заявили про знищення техніки та блокування сухопутного коридору до Криму на півдні України, що призвело до серйозних проблем із постачанням палива для окупаційних військ.

Як повідомляв Главред, нещодавні атаки БпЛА зачепили нафтову інфраструктуру в прикордонних районах Ростовської області та Краснодарського краю. Такі дії важливі для розхитування тилів супротивника і знижують його здатність до ведення бойових дій у довгостроковій перспективі, одночасно впливаючи на моральний стан російського суспільства.

Про джерело: 3-й армійський корпус (3 АК) 3-й армійський корпус (3 АК) — оперативно-тактичне об'єднання Сухопутних військ Збройних сил України. Корпус створений 2025 року на базі 3 ОШБр, пише Вікіпедія.

