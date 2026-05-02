Стрілянина та викрадення людини: гучний скандал із бійцями "Вовків Да Вінчі"

У поліції розповіли про стрілянину на Дніпропетровщині

У Шахтарському Дніпропетровської області вночі стався гучний конфлікт біля магазину. За даними слідства, група чоловіків вступила в суперечку з молодим місцевим жителем, після чого ситуація швидко переросла в побиття.

Потерпілий втратив свідомість, а нападники силою відвезли його на автомобілі. Під час інциденту також лунали постріли, в результаті чого було пошкоджено будівлю і сталося загоряння, повідомляє Нацполіція.

Дії поліції та стан потерпілого

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення про подію. Їм вдалося встановити особи підозрюваних і затримати їх у сусідньому населеному пункті, де ті намагалися сховатися. Потерпілого знайшли без свідомості та доставили до лікарні. Слідчі дії тривають, вирішується питання про висунення офіційних звинувачень.

Що кажуть у військовому підрозділі

У батальйоні "Вовки Да Вінчі", з яким пов'язують затриманих, публічно відреагували на те, що сталося. Там заявили, що подібні дії категорично суперечать принципам підрозділу і не можуть бути виправдані, незважаючи на бойовий досвід учасників.

Реакція на надзвичайну ситуацію та відповідальність перед громадою

У підрозділі повідомили про початок внутрішнього розслідування та підкреслили готовність співпрацювати з правоохоронними органами. Зазначається, що покарання понесуть не тільки безпосередні учасники, але й відповідальність певною мірою ляже на весь підрозділ.

Як крок для відновлення довіри військовослужбовці висловили готовність допомогти місцевим жителям. Вони запропонували виконати суспільно корисні роботи — від прибирання території до ремонту та інших ініціатив, які вважатиме за потрібне сама громада.

Як писав Главред, у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У МО запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв питання забезпечення харчуванням бійців на фронті під контроль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

Про джерело: Національна поліція України Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

