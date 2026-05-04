Стрілянина біля Білого дому: Секретна служба США оточила район, що відомо

Руслан Іваненко
4 травня 2026, 23:43оновлено 5 травня, 00:48
Біля Білого дому сталася стрілянина, після якої район одразу оточили спецслужби та обмежили доступ.
Правоохоронці встановлюють обставини стрілянини / Колаж: Главред, фото: скріншоти

  • Стрілянина біля Білого дому 4 травня у Вашингтоні
  • Район події був оточений силами спецслужб
  • Є підтвердження поранення однієї людини

Одна людина отримала вогнепальне поранення під час перестрілки за участю правоохоронців у Вашингтоні неподалік Білого дому 4 травня, її стан наразі невідомий.

Інцидент стався на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню, після чого район було оточено спецслужбами, а на місце прибули екстрені служби. Секретна служба США закликала громадян уникати цієї території.

"Співробітники Секретної служби США перебувають на місці події, пов’язаної зі стріляниною за участю поліцейських, на перехресті 15-ї вулиці та Індепенденс-авеню у Вашингтоні, округ Колумбія. Одна людина отримала вогнепальне поранення від співробітників правоохоронних органів; її стан наразі невідомий. Просимо уникати цього району, оскільки на місце події прибули екстрені служби", — йдеться у повідомленні відомства в Х.

Про стрілянину повідомив журналіст Нік Сортор у соцмережі Х. За його словами, у районі Білого дому запроваджували режим блокування, а представників медіа зібрали у брифінг-румі. Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп перебував у безпеці.

Обставини інциденту встановлюються.

Як повідомляв Главред, відомий правий активіст, прихильник і соратник нинішнього президента США Дональда Трампа, виконавчий директор організації Turning Point USA (TPUSA) Чарлі Кірк дістав поранення в шию під час заходу в Юті. Згодом стало відомо, що він помер від отриманих травм.

Крім того, у ніч на 26 квітня президента США Дональда Трампа евакуювали після стрілянини у готелі Washington Hilton у Вашингтоні. Інцидент стався під час щорічної вечері кореспондентів Білого дому, на якому були присутні перша леді, віцепрезидент та члени американського уряду.

Нагадаємо, що ще один інцидент стався 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в Пенсильванії, коли 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь у бік Трампа. Внаслідок стрілянини загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, а сам політик був поранений у вухо.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

