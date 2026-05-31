Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

Марія Николишин
31 травня 2026, 15:17
google news Підпишіться
на нас в Google
В Україні прогнозується поступове підвищення температури.
Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека
Прогноз погоди в Україні з 1 по 7 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні впродовж тижня
  • Де буде найспекотніше

Погода в Україні у перший тиждень червня буде теплою, але із короткочасними дощами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, період аномально холодної погоди, який встановився в Україні наприкінці травня, поступово добігає кінця.

відео дня

"Вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень, а на вихідних у деяких областях навіть встановиться літня спека", - наголосив він.

Погода 1 червня

У понеділок вночі дощі пройдуть у Криму та Приазов'ї, вдень опади охоплять північні, східні регіони країни, а також крайній захід. На решті території переважатиме погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +17…+22 градуси.

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека
Погода 1 червня / фото: meteoprog

Погода 2 червня

У вівторок погодні умови визначатиме антициклон, тому у більшості областей України опадів не передбачається. Лише у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +19…+25 градусів.

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека
Погода 2 червня / фото: meteoprog

Погода 3 червня

У середу переважатиме погода без істотних опадів по всій Україні. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів, у районі Поділля +18…+23 градуси.

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека
Погода 3 червня / фото: meteoprog

Погода 4 червня

У четвер утримається антициклональний характер погоди. У більшості областей опадів не передбачається, лише на крайньому заході та в Карпатах вдень пройдуть грозові дощі, подекуди з градом. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +10…+16 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Погода 5 червня

У п'ятницю продовжиться період антициклональної та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у західних областях, а вдень також місцями у північних регіонах пройдуть грозові дощі, у західних областях місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

Погода 6 червня

У суботу під впливом атмосферного фронту, пройдуть грозові дощі у більшості регіонів країни, лише на крайньому заході та крайньому сході очікується погода без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.

Погода 7 червня

У неділю вночі дощі пройдуть у центральних та південних областях, вдень опади поширяться на більшу частину території України. Подекуди прогнозуються грози, в окремих пунктах можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+17 градусів, вдень +21…+26 градусів, у південно-східній половині та на Закарпатті +27…+29 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Карпатах випав сніг перед початком літа - температура повітря опустилась до -1 градуса, що стало аномалією для цього сезону.

Синоптики говорили, що 31 травня в Україні очікується різке зниження температури до +4 градусів. Водночас опади з грозами охоплять північні та східні регіони.

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що справжня літня погода в Україні розпочнеться з 1 червня. Температура в більшості областей досягне комфортних +19...+23 градусів.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

16:19Війна
Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

15:17Синоптик
Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

14:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років тому

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

Останні новини

16:19

Луганщина під контролем дронів: у Третьому армійському корпусі здивували заявою

16:18

На трьох знаків китайського гороскопу чекає успіх та процвітання весь червень 2026

15:46

Гороскоп на завтра, 1 червня: Близнюкам - радісна подія, Дівам - смуток

15:27

Створить навколо троянди бар’єр, що відлякає попелицю: яку рослину посадити поруч

15:17

Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
15:17

Коли та навіщо обгортати картоплю: секрет, який збільшить урожай на третину

14:14

Забирають сили та щастя: які рослини не можна садити біля вікон

14:06

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнуванняФото

13:56

Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

Реклама
13:56

Гороскоп Таро на завтра, 1 червня: Овнам — довіритися, Козерогам — нові можливості

13:24

Любовний гороскоп з 1 по 7 червня: Терезам — емоції, Скорпіонам — образи

13:17

Сніданок з трьох інгредієнтів за 20 хвилин - рецепт простіше простого

13:00

Путініст Джиган розповів, як спровокував оголену Собчак у сауні

12:39

У кухонних шухлядах буде чистота й ідеальний порядок: допоможе простий трюк з фольгою

12:32

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

12:31

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Овнам — заробіток, Тельцям — спокій

12:29

Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

11:51

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:48

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

Реклама
11:34

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

10:58

Гороскоп на тиждень 1 по 7 червня: Близнюкам — кар'єра , а Ракам — інтуїція

10:54

В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

10:21

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

09:49

РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

03:25

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:11

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

01:50

Наукова сенсація: новий вірус здивував дослідників способом виживання

Реклама
30 травня, субота
23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти