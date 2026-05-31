Розжарить до +29 градусів: коли в Україну прийде справжня спека

В Україні прогнозується поступове підвищення температури.

Прогноз погоди в Україні з 1 по 7 червня / фото: УНІАН

Погода в Україні у перший тиждень червня буде теплою, але із короткочасними дощами. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

За його словами, період аномально холодної погоди, який встановився в Україні наприкінці травня, поступово добігає кінця.

"Вже з перших днів червня повітряна маса поступово прогріватиметься, тому нічні та денні температурні показники підвищаться до середніх багаторічних значень, а на вихідних у деяких областях навіть встановиться літня спека", - наголосив він.

Погода 1 червня

У понеділок вночі дощі пройдуть у Криму та Приазов'ї, вдень опади охоплять північні, східні регіони країни, а також крайній захід. На решті території переважатиме погода без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5…+10 градусів, вдень +17…+22 градуси.

Погода 2 червня

У вівторок погодні умови визначатиме антициклон, тому у більшості областей України опадів не передбачається. Лише у Карпатах та на Закарпатті пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі очікується в межах +6…+11 градусів, вдень +19…+25 градусів.

Погода 3 червня

У середу переважатиме погода без істотних опадів по всій Україні. Лише у Карпатах та на Закарпатті вдень пройдуть короткочасні грозові дощі. Температура повітря вночі очікується в межах +9…+15 градусів, вдень +21…+26 градусів, у районі Поділля +18…+23 градуси.

Погода 4 червня

У четвер утримається антициклональний характер погоди. У більшості областей опадів не передбачається, лише на крайньому заході та в Карпатах вдень пройдуть грозові дощі, подекуди з градом. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +10…+16 градусів, вдень +22…+27 градусів.

Погода 5 червня

У п'ятницю продовжиться період антициклональної та теплої погоди, без істотних опадів. Лише у західних областях, а вдень також місцями у північних регіонах пройдуть грозові дощі, у західних областях місцями можливі град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в діапазоні +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

Погода 6 червня

У суботу під впливом атмосферного фронту, пройдуть грозові дощі у більшості регіонів країни, лише на крайньому заході та крайньому сході очікується погода без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме +13...+18 градусів, вдень +22...+28 градусів.

Погода 7 червня

У неділю вночі дощі пройдуть у центральних та південних областях, вдень опади поширяться на більшу частину території України. Подекуди прогнозуються грози, в окремих пунктах можливий град та шквали, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+17 градусів, вдень +21…+26 градусів, у південно-східній половині та на Закарпатті +27…+29 градусів.

Нагадаємо, у Карпатах випав сніг перед початком літа - температура повітря опустилась до -1 градуса, що стало аномалією для цього сезону.

Синоптики говорили, що 31 травня в Україні очікується різке зниження температури до +4 градусів. Водночас опади з грозами охоплять північні та східні регіони.

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що справжня літня погода в Україні розпочнеться з 1 червня. Температура в більшості областей досягне комфортних +19...+23 градусів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

