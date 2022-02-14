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Країни Європи готові до прийому біженців з України

14 лютого 2022, 19:56

Влада Польщі, Угорщини, Словаччини та країн Балтії готують ліжко-місця для українців.

сирійські біженці
Європа готова до прийому біженців з України / Reuters

Країни-сусідки України зі Східної Європи посилено готуються до прийому біженців. Польські міста вже перераховують вільні місця, а Румунія розглядає можливість створення таборів для біженців з України, пише Independent.

"Спогади про залізну завісу і радянський вплив досі дуже живі на східному фланзі Європейського Союзу, де люди побоюються будь-якої нестабільності, яка може вдарити по їх економіці і викликати хвилю міграції, яку востаннє бачили в 1990-х роках під час розпаду колишнього", - йдеться в повідомленні.

Заступник Міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач сказав, що він готується до великої кількості біженців. Вартість проживання в готелях буде близько 140 злотих за ніч, включаючи харчування.

"Нас запевнили, що державний бюджет повністю покриє витрати", — зазначають польські чиновники.

"Ми врахували кілька гіпотез. Зараз ми аналізуємо, скільки таборів для біженців ми можемо розгорнути за відносно короткий час: 10, 12, 24 години. Ми аналізуємо наявні можливості проживання в прикордонних округах, але також обговорюємо другий етап з сусідніми округами і третій етап по всій країні", - говорить міністр внутрішніх справ Румунії Лучіан Боде.

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У Словаччині чекають десятки тисяч біженців. Міністр внутрішніх справ Роберт МИКУЛЕЦЬ заявив, що уряд готується до різних сценаріїв зі своїми збройними силами і знаходиться в тісному контакті з владою в Україні.

Та ж сама ситуація в Угорщині та країнах Балтії. Зокрема, в Латвії розглядає можливість створення низки центрів для біженців уздовж свого східного кордону для розміщення українських громадян без документів, які не мають посвідки на проживання. План вимагає схвалення уряду.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Також раніше президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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