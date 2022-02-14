Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собою

Тривожний чемодан, що в ньому має бути / pixabay.com

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну в Мережі почали активно обговорювати, Що взяти з собою в останню хвилину.

Головред наводить список речей так званого тривожного валізки, який повинен бути зібраний на випадок раптової евакуації.

Інструктор з виживання Сергій Вишневський на тренінгу "антистрес січня 2022" порадив скласти речі першої необхідності в легкий 100-літровий рюкзак, так як валіза на колесах буде зайвим навантаженням в разі евакуації.

Для гігієни: мило, туалетний папір, серветки спиртові, зубна щітка, зубна паста, дзеркальце, рушник, ЗІП пакет і водостійка сумка органайзер, щоб скласти всі ці речі.

Сигналізація та освітлення: ліхтарик налобний, ліхтарик ручний, свисток, прапор України, паракорд, кресало, ніж "Чугайстер", мультитул, комплект "Характерник" (лопата, мачете, Лучкова пилка і ще 12 інструментів в одному комплекті).

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Захист: окуляри, килимок-сидушка, бахіли.

Для кухні: пальник газовий, балон газовий маленький, чашка сталева, казанок, ложка, титанова піч і вітрозахист для газового пальника, запальничка газова, мінеральна вода, фільтр для очищення води.

Зв'язок і енергетика: сім-карти декількох операторів зв'язку, пауербанк-зарядка, сонячна панель, акумулятори ААА, акумулятори 18650.

Навігація: паперова карта України, компас планшетний, годинник наручний, олівець будівельний, вологозахищений блокнот.

Документ: флешка USB, флешка-картрідер, карта пам'яті, внутрішній і біометричний паспорт, іпн, військовий квиток, документи на нерухомість, фото рідних і близьких з написами на зворотному боці.

Аптечка: тактична за стандартом IFAK в повному зборі.

Укриття: каремат, спальник зимовий, намет двомісний.

"Думка, що у вас тривожний чемоданчик повинен бути на папері, і ви його складете за 10 хвилин — це Ід***вим. Тому що ви можете прокинутися вночі в задимленому приміщенні, і терміново потрібно буде в трусах вискочити на вулицю", - додав Вишневський.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, видання New York Times опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що російські військові проходять останні етапи підготовки і знаходяться "в повній бойовій готовності" для повномасштабного вторгнення в Україну.

Тим часом німецьке видання Bild опублікувало план можливого вторгнення Росії в Україну, згідно з яким Кремль нібито планує створити маріонетковий уряд в країні, а згодом провести загальнонаціональний референдум про приєднання до Росії.

Також раніше президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін досі не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну. При цьому глава Білого дому уточнив, що попередив Путіна про наслідки для економіки РФ, якщо він таке рішення все ж прийме.

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