836 тисяч біженців виїхали з України через російську агресію-дані ООН

836 тисяч біженців виїхали з України-дані ООН / Reuters

Кількість біженців, які виїхали за кордон від розв'язаної Росією військової агресії проти України, станом на 1 березня становить 835 928 осіб. Про це повідомляється на сайті УВКБ - агентства ООН у справах біженців.

Причому стався величезний стрибок у порівнянні з 677 тисячами біженців з України, про яких оголосив днем раніше керівник агентства Філіппо Гранді.

Згідно з підрахунками, завершеними до вівторка, 1 березня, більше половини попрямували на захід - до Польщі.

Дані УВКБ ООН показують, що 454 000 чоловік втекли до Польщі, 116 000 в Угорщину; 67 000 в Словаччину; 65 000 в Молдову, 43 000 в Росію, 38 000 в Румунію і 350 в Білорусь. А 52 000 осіб виїхали в інші європейські країни.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що більшість членів Постійного комітету парламенту Канади з питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України.

Після схвалення профільним комітетом проект буде направлений до сесійної зали, де він повинен отримати схвалення більшості депутатів, щоб вступити в силу.

Хоча рішення про візовий режим входить до компетенції уряду, а не парламенту, проте законодавці можуть висловити політичну підтримку і звернутися до виконавчої влади із запитом на розгляд.

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