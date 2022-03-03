Україну через російську війну вже покинув один мільйон людей - ООН

Війна з Росією-біженці на кордони з Польщею / Reuters

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з нашої країни вже виїхало близько одного мільйона чоловік, повідомили в Організації Об'єднаних націй і додали, що дана цифра може збільшуватися.

Більшість біженців їдуть до сусідніх країн - Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Польща заявляє, що приймає 50 000 чоловік щодня, пише Forbes.

"Для мільйонів інших людей всередині України прийшов час змовкнути зброї, щоб можна було надати рятівну гуманітарну допомогу",– зазначив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Тим часом, за оцінками Організації Об'єднаних Націй, через війну Росії в Україні країну можуть покинути 4 мільйони людей.

Нагадаємо, станом на 1 березня кількість біженців, які виїхали за кордон від розв'язаної Росією військової агресії проти України, становило 835 928 осіб.

Також раніше повідомлялося про те, що більшість членів Постійного комітету парламенту Канади з питань імміграції підтримали пропозицію про скасування віз для біженців з України. Після схвалення профільним комітетом проект буде направлений до сесійної зали, де він повинен отримати схвалення більшості депутатів, щоб вступити в силу.

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