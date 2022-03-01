Міжнародний суд ООН / volynnews.com

Вже найближчим часом Міжнародний суд ООН проведе слухання з приводу війни в Україні.

Перші судові засідання відбудуться вже 7 і 8 березня. Про це повідомляти AFP Agency у своєму Twitter.

Раніше стало відомо, що в Європейському суді з прав людини закликали Російську Федерацію припинити бомбардування мирного населення на території України. Там заявили, що військові дії, які почалися 24 лютого в різних частинах України, створюють загрози порушенню конвенційних прав цивільного населення.

28 лютого Україна звернулася до суду з прав людини про введення даних заходів, згідно з правилом 39, яке дозволяє видати наказ Суду для будь-якого учасника Європейської конвенції з прав людини на час розгляду по суті скарги про порушення цієї Конвенції. Наказ суду є обов'язковим для виконання.

Раніше головред писав, що під час виступу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, на засіданні Ради ООН представники багатьох країн на знак протесту покинули зал.

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