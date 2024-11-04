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Статус маріонетки і "беззуба армія": деталі угоди, яку пропонувала РФ

Марія Николишин
4 листопада 2024, 16:34
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Серед пропозицій РФ було скорочення української армії.
Статус маріонетки і
Переговори з РФ / колаж: Главред, фото: соцмережі, скріншот з відео, Офіс президента

Головні тези:

  • Документ був створений Кремлем та переданий українській делегації 7 березня 2022 року
  • Він охоплював параметри нейтралітету України, питання кордонів, гуманітарні питання, а також зняття санкцій з РФ
  • РФ також пропонувала нездійсненні умови

Країна-агресорка Росія на початку повномасштабної війни запропонувала Україні так звану "мирну угоду", яка нагадувала вимогу капітуляції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За інформацією видання, проект має назву "Договір про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України", датований 7 березня 2022 року, через 11 днів після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення, і через тиждень після початку переговорів між Києвом та Москвою.

відео дня

Зазначається, що документ був створений Кремлем та переданий українській делегації 7 березня 2022 року під час третього раунду російсько-українських переговорів в Біловезькій пущі в Білорусі.

До того ж, це перший відомий документ, який викладає умови росіян щодо мирної угоди після початку повномасштабного вторгнення.

"Якби українська влада пішла на ці умови, то це б перетворило Україну на маріонеткове утворення, з фіктивним нейтральним статусом, із крихітною беззубою армією, без захисту з боку держав НАТО та без шансів відновити контроль над Кримом чи Донбасом, довелося б визнати незалежність Донецької і Луганської області в цілому, а також великих територій, які на той час ще були під контролем Києва", - йдеться в матеріалі.

Відомо, що проект містить 6 сторінок основного договору та 4 сторінки додатків. 18 статей охоплюють різні сфери: параметри нейтралітету України (військові та міжнародні зобов'язання), питання кордонів, гуманітарні питання (мова, релігія, історія), а також зняття санкцій з РФ.

"Угода залишила б Україну дуже вразливою, оскільки російські війська залишалися б на місці, а Київ не мав би можливості захищатися чи шукати підтримки безпеки з боку Заходу. Києву довелося б платити за відновлення Донбасу", - повідомило видання.

Що передбачав російський проект:

  • Щоб Україна скоротила свою армію до 50 000 осіб, включаючи півтори тисячі офіцерського складу (це вп'ятеро менше, ніж Україна мала до 2022 року). Якби цей пункт виповнився, то в України залишилося б лише чотири кораблі, 55 вертольотів та 300 танків.
  • Україні пропонували "не розробляти, не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння будь-яких видів базування з дальністю стрілянини понад 250 км". Також Кремль би залишав за собою право і в майбутньому забороняти "будь-які інші види озброєння".
  • Визнання незалежності так званих Донецької та Луганської "республік" в межах адміністративних областей України.
  • Автори російського документа вважали, що саме Україна має взяти на себе витрати на відновлення інфраструктури Донбасу, зруйнованої з 2014 року.
  • Скасування всіх санкцій, як українських, так і міжнародних, та відкликання всіх міжнародних позовів, поданих з 2014 року.
  • Також Росія наполягала на надання російській мові статусу державної та відновлення всіх майнових прав УПЦ (Московського патріархату).
  • Крім того, вимагалось "скасувати і більше не вводити будь-які заборони символіки, що асоціюється у державах із перемогою над нацизмом". Тобто фактично знову легалізувати в Україні радянські та комуністичні символи.

Видання підкреслює, що до документа було додано перелік українських законів, які автори назвали прикладами "нацифікації та героїзації нацизм". Під цю категорію потрапили закони "Про увічнення перемоги над нацизмом" та "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму".

Також РФ пропонувала умову щодо Криму, а потім сама відмовилася.

До того ж, під час переговорів іноді виникали свідомо нездійсненні умови. Як дізналися журналісти, одного разу росіяни намагалися включити до проєкту договору вимогу, щоб Україна відновила постачання води до Криму (українська влада перекрила Північно-Кримський водоканал ще у 2014 році).

"Від цієї ідеї відмовилися самі російські переговорники: адже в такому разі Росія, яка контролювала територію навколо каналу, мала б покинути її, щоб Україна могла "повернути воду до Криму", - пише "Радіо Свобода".

Також російська сторона вимагала, щоб українські війська склали зброю та повернулися до казарм. У відповідь на це Київ висунув симетричну вимогу: війська РФ мають скласти зброю та повернутися до пунктів постійної дислокації.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не проводить прямих переговорів з Росією щодо запобігання ударам по енергетичних об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що припинення країною-агресором Росією повітряних атак на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.

Зеленський також зазначив, що не виключає можливості переговорів між Україною та Росією на території Індії.

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