Зеленський зробив заяву про переговори з Росією та завершення війни: що відомо

Переговори між Україною та Росією можуть пройти в Індії за умови, що вони будуть відповідати інтересам України, зазначив Володимир Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-peregovorah-s-rossiey-i-zavershenii-voyny-chto-izvestno-10609061.html Посилання скопійоване

Зеленський розповів, де можуть відбутись переговори з Росією / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Переговори між Україною та Росією можуть пройти в Індії

Прем'єр Індії може впливати на завершення війни в Україні

Індія може змусити Путіна повернути українських дітей

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може відіграти важливу роль у припиненні війни в Україні. Блокування Індією постачання російських енергоресурсів могло би серйозно вдарити по економіці та військово-промисловому комплексу Росії, знизивши її здатність продовжувати військові дії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India.

Зеленський також зазначив, що не виключає можливості переговорів між Україною та Росією на території Індії.

відео дня

"Моді є прем’єр-міністром справді величезної країни з точки зору населення, економіки, впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни – ми всі в цьому зацікавлені. Прем'єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", – пояснив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією можуть відбутися в Індії, і прем'єр-міністр Нарендра Моді міг би виступити в ролі посередника.

Однак Зеленський підкреслив, що такі переговори повинні проходити "в нашому форматі", оскільки війна відбувається на українській землі.

Він також закликав Індію до конкретних дій, а не просто заяв, оскільки її вплив може бути вирішальним у питаннях, таких як повернення депортованих українських дітей.

"Ви можете змусити Путіна повернути українських дітей. Нехай прем'єр Моді поверне хоча б 1000 українських дітей", – сказав український очільник.

Зеленський додатково акцентував увагу на необхідності зміцнення енергетичної системи України перед зимовим сезоном та наголосив, що український План перемоги і вступ до НАТО зміцнять позицію країни для майбутніх переговорів.

"План перемоги – це не розмінна монета чи тема переговорів із Росією… Що ми просимо запрошення до НАТО, щоб у майбутньому ніхто не міг змінити свою думку", – зазначив Зеленський.

Що відомо про пункти Плану перемоги України / Інфографіка: Главред

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

План перемоги України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна вже підписала низку двосторонніх угод у сфері безпеки, в рамках яких кожна країна висловила підтримку вступу України до НАТО в найближчі роки. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. За його словами, у Плані перемоги України зазначено, що перед початком переговорів з РФ країна прагнутиме отримати запрошення до Альянсу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у коментарі ZDF 24 жовтня висловив незгоду з першим пунктом Плану перемоги Зеленського, який передбачає запрошення до НАТО, зазначивши, що це питання "не розглядається в порядку денному".

Нещодавно президент України представив свій План перемоги у Верховній Раді та західним партнерам. Тепер Володимир Зеленський працює над новим планом, спрямованим на визначення кроків, які мають бути виконані всередині країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред