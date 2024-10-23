Зеленський назвав умову мирних переговорів із РФ

Росія має дати сигнал, що готова припинити війну. Зеленський сказав, що для цього потрібно зробити.

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Зеленський сказав, які умови має виконати РФ для початку мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Ключові тези:

Припинення атак на енергетику та вантажні судна - це передумова до переговорів

Угоди "земля в обмін на мир" не обговорюються з країнами Заходу

Україна порушує питання гарантій безпеки, включно з НАТО

Президент України Володимир Зеленський назвав умову, яка може призвести до припинення гарячої фази російсько-української війни та початку мирних переговорів.

Зокрема, на думку президента, припинення країною-агресором Росією повітряних атак на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна може відкрити шлях до переговорів про припинення війни, пише Financial Times.

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"Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, досягнення результату за цими пунктами стало б сигналом того, що Росія, можливо, готова припинити війну", - сказав Зеленський.

"Ми побачили під час першого саміту (миру, - ред.), що може бути ухвалено рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхню енергетичну інфраструктуру, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", - додав президент.

Також Зеленський заявив, що готовність Росії до переговорів "залежить насамперед від виборів у США". Український лідер очікує "більш позитивної реакції" від голосування у США.

"Не тому, що там буде новий президент, а тому, що зараз США зосереджені на виборах, і я думаю, що це, ймовірно, зробить будь-яку жорстку заяву складною; вони не хочуть додаткового ризику", - зазначив він.

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Зеленський також спростував інформацію про будь-які обговорення із західними країнами угоди "земля в обмін на мир", у межах якої Україну було б прийнято до лав НАТО в обмін на відмову від територій, які нині окупувала Росія.

"Судячи з усього, деякі партнери думають про це. Але вони не повідомляють про це безпосередньо через мене, а скоріше через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз порушуємо питання про гарантії безпеки, і найсильніша з них - це НАТО", - заявив президент.

Він зазначив, що передумовою для деескалації конфлікту і початку мирних переговорів має також стати припинення завдання ударів по вантажних суднах.

Мирні переговори з РФ - останні новини

Україна готова почати переговори з Росією, але лише "на рівних". Для цього союзники мають надати потужну зброю та запрошення до НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як писало видання El Mundo, Зеленський закликав союзників діяти "рішуче, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року". Президент України розраховує на лідерство очільника Білого дому Джо Байдена, щоб упродовж трьох місяців, що лишилися до кінця його президентського терміну, досягнути прогресу в питанні миру.

Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав, що стратегія НАТО полягає у військовій допомозі Україні. У певний момент Київ зможе піти на переговори з агресором Москвою на умовах сили.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що президент країни-агресора Росії Володимир Путін не зацікавлений у змістовних мирних переговорах з Україною.

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