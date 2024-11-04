'Важливо, щоб енергосистему не атакували': Єрмак про переговори України з РФ

Україна організувала конференції, присвячені енергетичній безпеці, але РФ там не було, зазначив Андрій Єрмак.

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Україна відкрита до міжнародних ініціатив щодо енергетичної безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви Єрмака:

Україна не веде переговорів з Росією щодо запобігання ударам по енергетичних об'єктах

Україна провела тематичні конференції з енергетичної безпеки, однак без участі РФ

Партнери не вимагали від Києва утриматися від атак на російські об'єкти

Україна не проводить прямих переговорів з Росією щодо запобігання ударам по енергетичних об'єктах. Партнери не вимагали від Києва припинити атаки на по певних об'єктах на території РФ. Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук в межах інформаційного марафону "Єдині новини".

"Ці переговори, як про це пишуть, що це нібито переговори України і Росії, то це точно неправда", - наголосив Єрмак. відео дня

За його словами, Україна організувала тематичні конференції, присвячені енергетичній безпеці. Перша з них пройшла в онлайн-форматі за участю Катару, і на ній зафіксували основні принципи Формули миру, пов'язані з цим аспектом. У конференції взяли участь представники багатьох країн з різних континентів, проте Росія в цих заходах не брала участі.

"Ми зафіксували принципи. Після цього ми сказали: якщо, сьогодні, наприклад, Катар або інша країна готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і наприклад, окремо з Російською Федерацією, будь ласка... Така ж ситуація з продовольчою безпекою", - пояснив керівник Офісу президента.

Єрмак зазначив, що Україна готова імплементувати досягнуті домовленості через угоди з іншими країнами. Він нагадав про успішний "зерновий коридор", укладений між Туреччиною, ООН і Україною, а також Росією, який функціонував протягом року.

На його думку, всі розмови про енергетичні переговори з РФ є реакцією на результати конференцій. Єрмак запевнив, що "Україна ніяких перемовин з Росією не веде".

"Що мені відомо на сьогодні? Поки ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути. Бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України", - заявив політик.

Глава Офісу президента також спростував інформацію про те, що міжнародні партнери вимагали від України утриматися від атак на певні об'єкти на території Росії.

"Точно у нас ніхто не вимагав нічого. Але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримують, якби, наприклад, стосовно енергетичної безпеки, дві такі угоди за посередництва Катару або іншої країни відбулися, я знаю, що країни підтримали би це, у першу чергу не тому, що їх турбує, що відбувається з Росією, а в першу чергу, розуміючи, що для нас це теж важливо, щоби наша енергетична система не була під постійними атаками", - додав Єрмак.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація зі світлом та перемовини з РФ - останні новини

Нагадаємо, радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що інформація про нібито перемовини між Україною та Росією щодо взаємного припинення ударів по енергетичних об'єктах не відповідають логіці, оскільки Росія не відмовиться від таких атак.

Також в Україні зберігається ймовірність, що графіки відключення світла не введуть до кінця листопада. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що основним фактором, що впливає на ситуацію в енергетиці, є війна.

Як повідомляв Главред, зима 2024-25 року буде важкою для України, оскільки відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на добу. На думку Геннадія Рябцева з Національного інституту стратегічних досліджень, потужності виробництва електроенергії скоротилися на понад 9 ГВт, що може призвести до відключень на 8-14 годин на добу.

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