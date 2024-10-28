Без України в НАТО та замороження конфлікту: у ЗМІ розкрили 'мирний план' Трампа

Основні тези зі статті:
- Трамп має план завершення війни і збирається діяти швидко
- План включає створення демілітаризованих зон
- Трамп не передбачив вступ України до НАТО у своєму плані
Кандидат у президенти США Дональд Трамп, якщо переможе на виборах, може запропонувати план урегулювання війни в Україні. Про це пише Financial Times.
За словами помічників Дональда Трампа, кандидат у президенти діятиме з "приголомшливою швидкістю", щоб завершити війни в Україні та на Близькому Сході.
У виданні повідомляють, що війна в Україні може бути припинена шляхом створення автономних і демілітаризованих зон по обидва боки кордону, але без вступу України до НАТО.
Фред Флейц, колишній співробітник першої адміністрації Трампа, зазначає, що членство в НАТО можна відкласти на кілька років, щоб спонукати Росію до переговорів.
"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени", - каже він.
Що стосується переговорів з Путіним, то помічники Трампа вважають, що кандидат у президенти США міг би пригрозити обвалити економіку Росії, якщо лідер РФ не захоче "йти на контакт".
Соратник Трампа Річард Греннел, зі свого боку, запевнив, що колишній президент США знає, як посадити обидві сторони за стіл переговорів.
"Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці.", — йдеться у виданні FT.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні і президента Володимира Зеленського. Кандидат у президенти звинуватив Зеленського у тому, що він "дозволив розпочатись війні".
Нещодавно, колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну".
Згодом, під час пресконференції за підсумками БРІКС Путін сказав про те, що не може пригадати такої розмови з Трампом, а погрожувати агресорці Росії, мовляв, безглуздо.
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