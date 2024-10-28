Без України в НАТО та замороження конфлікту: у ЗМІ розкрили 'мирний план' Трампа

У виданні Financial Times пишуть, що Трамп планує завершити війну в Україні шляхом її заморозки.

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У ЗМІ оприлюднили план Трампа щодо припинення війни в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Основні тези зі статті:

Трамп має план завершення війни і збирається діяти швидко

План включає створення демілітаризованих зон

Трамп не передбачив вступ України до НАТО у своєму плані

Кандидат у президенти США Дональд Трамп, якщо переможе на виборах, може запропонувати план урегулювання війни в Україні. Про це пише Financial Times.

За словами помічників Дональда Трампа, кандидат у президенти діятиме з "приголомшливою швидкістю", щоб завершити війни в Україні та на Близькому Сході.

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У виданні повідомляють, що війна в Україні може бути припинена шляхом створення автономних і демілітаризованих зон по обидва боки кордону, але без вступу України до НАТО.

Фред Флейц, колишній співробітник першої адміністрації Трампа, зазначає, що членство в НАТО можна відкласти на кілька років, щоб спонукати Росію до переговорів.

"Ми заморожуємо конфлікт, Україна не поступається жодними територіями, вони не відмовляються від своїх територіальних претензій, і ми ведемо переговори, розуміючи, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки Путін не піде зі сцени", - каже він.

Що стосується переговорів з Путіним, то помічники Трампа вважають, що кандидат у президенти США міг би пригрозити обвалити економіку Росії, якщо лідер РФ не захоче "йти на контакт".

Соратник Трампа Річард Греннел, зі свого боку, запевнив, що колишній президент США знає, як посадити обидві сторони за стіл переговорів.

"Наступними будуть араби та ізраїльтяни, росіяни та українці.", — йдеться у виданні FT.

Вибори в США / Инфографика Главред

Заяви Трампа щодо війни в Україні - останні новини

Як раніше писав Главред, Дональд Трамп видав цинічну заяву про війну в Україні і президента Володимира Зеленського. Кандидат у президенти звинуватив Зеленського у тому, що він "дозволив розпочатись війні".

Нещодавно, колишній глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну завдати удару по Москві, якщо Росія "буде переслідувати Україну".

Згодом, під час пресконференції за підсумками БРІКС Путін сказав про те, що не може пригадати такої розмови з Трампом, а погрожувати агресорці Росії, мовляв, безглуздо.

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