Контракт 18-24 набирає обертів: як готують новобранців

Міноборони забороняє брати участь у бойових діях без повного курсу підготовки.

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Підготовка новобранців за стандартами НАТО / коллаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com

Коротко:

Навчання триває до 3 місяців, участь у боях без нього — заборонена

Держава гарантує грошові виплати, пільгову іпотеку й освіту

Міністерство оборони України оприлюднило деталі підготовки громадян, які проходять військову службу в рамках експериментального проєкту "Контракт 18-24". За даними пресслужби відомства, підготовка здійснюється у кілька етапів відповідно до визначених стандартів.

Триетапна система підготовки

Підготовка військовослужбовців проходить у три етапи:

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Базова загальновійськова підготовка (БЗВП);

Фахова підготовка за обраною військово-обліковою спеціальністю (ВОС);

Курс адаптації.

Повний цикл навчання триває до трьох місяців.

Навчання проводиться на базі військових частин, які мають відповідну матеріально-технічну базу, або в навчальних центрах. Підготовка відбувається у взводах по 25–30 осіб під керівництвом досвідчених інструкторів, офіцерів і сержантів бойових підрозділів.

Курс адаптації зосереджений на розвитку навичок взаємодії в малих тактичних групах в умовах бойового стресу.

Програма розроблена з урахуванням бойового досвіду ЗСУ та затверджена Генштабом.

Інтерес з боку жінок

За даними Міністерства, контракт "18-24" також активно зацікавив жінок — найбільший інтерес вони виявляють до снайперських і медичних спеціальностей.

Що передбачає контракт "18-24"

Учасники програми отримують:

одноразову грошову допомогу у розмірі 1 млн грн;

щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн;

додаткову винагороду за виконання бойових завдань;

компенсацію за оренду житла на час служби;

можливість отримати іпотеку під 0% після завершення служби в межах програми "єОселя";

навчання у закладах вищої освіти за державний кошт (у межах квот) після служби;

право на виїзд за кордон після звільнення;

звільнення від мобілізації на 12 місяців після завершення контракту.

Контракт 18-24 років - новини за темою

Нагадаємо, в Україні планують залучити більше молоді до армії через однорічний контракт для осіб віком від 18 до 24 років. Контракт передбачає виплати до 2 млн грн на рік, компенсацію житла, медичне забезпечення, пільги на комунальні послуги, а також іпотеку 0% річних після служби.

Міністерство оборони України запустило 11 лютого проєкт "Контракт 18-24" для громадян віком 18-24 роки, які бажають приєднатися до Сил оборони на рік. Учасники отримають фінансову винагороду, бойову підготовку за стандартами НАТО, соціальні гарантії та можливість особистого розвитку.

Як повідомляв Главред, добровольці ЗСУ віком до 25 років, які вступили до війська до набуття чинності нових умов контракту, можуть отримати одноразову виплату в розмірі 1 млн гривень. Для цього необхідно звернутися до командирів і дізнатися алгоритм отримання цієї винагороди.

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Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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