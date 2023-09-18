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Чоловіки від 17 до 60 років у реєстрі Міноборони: яким буде облік

Андрій Ганчук
18 вересня 2023, 20:22 оновлено 18 вересня, 20:31
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Статус учасника бойових дій (УБД) видаватимуть по-новому – знадобиться лише електронна довідка про те, що громадянин став на захист своєї держави.
ЗСУ, Міноборони
У військовозобов'язаних українців і військовослужбовців з'явиться особистий електронний кабінет / Колаж: Главред, фото: 17-а ОТБр, Міноборони

В Україні створять електронний реєстр військовозобов'язаних. Міністерство оборони отримає всі дані про громадян від 17 до 60 років з різних державних реєстрів – Податкової, МОЗ, Мін'юсту, МВС, ЦВК, міграційної служби та інших відомств. Статус учасника бойових дій буде оформлятися на підставі електронної довідки, де буде вказано, що громадянин брав участь у захисті держави.

У законопроекті №10062, який передбачає створення електронного реєстру військовозобов'язаних, йдеться про те, що подальше ухвалення закону спрямоване на спрощення взаємодії державних реєстрів та оформлення УБД.

"Завданням законопроекту є уточнення взаємодії державних реєстрів при наданні статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім'ї загиблих (померлих) захисників та захисниць України", - зазначено у пояснювальній записці.

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Які дані громадян будуть в електронному реєстрі Міноборони

  • Персональні дані осіб, які призиваються на службу, військовозобов'язаних та резервістів;
  • Службові дані тих, хто призивається, військовозобов'язаних і резервістів;
  • Дані щодо потреби в комплектуванні особовим складом ЗСУ та інших військових формувань, крім відомостей, які становлять державну таємницю.

Звідки Міноборони отримає доступ до даних громадян

Згідно із законопроектом, дані про військовозобов'язаних у віці від 17 до 60 років Міноборони отримає від Податкової служби, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Державної міграційної служби та інших відомств.

Електронний кабінет військовозобов'язаного

Передбачається створення електронного кабінету військовозобов'язаного, де міститиметься інформація про громадянина. Міноборони планує отримати доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти.

Надання статусу УБД спростять

Особи, які брали участь у бойових діях, зможуть подати заяву в паперовій або електронній формі, де будуть вказані відомості, необхідні для надання їм статусу УБД. Заяви подаються до комісії з питань розгляду матеріалів визнання учасниками бойових дій.

Законопроект передбачає автоматичне надання статусу учасника бойових дій. Алгоритм повинен буде виглядати наступним чином: після виконання бойового наказу протягом 5 днів уповноважені особи військової частини зобов'язані сформувати довідку про участь людини в бойових діях. Відомості повинні внести до Реєстру.

Якщо в електронному вигляді з якихось причин довідку оформити неможливо, протягом тих же 5 днів формується паперова довідка. Її відправляють до тієї ж комісії щодо визнання УБД. Один примірник довідки повинен отримати військовослужбовець.

Людина повинна автоматично отримати статус учасника бойових дій з унікальним електронним ідентифікатором - QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом - із застосуванням засобів реєстру.

Посвідчення УБД видається або в паперовій, або в електронній формі (за бажанням військовослужбовця).

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