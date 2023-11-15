Статус учасника бойових дій: як його отримати та що обов'язково треба знати

Військовослужбовці, які брали участь у бойових діях після 24 лютого 2022 року, можуть отримати статус учасника бойових дій.

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Як отримати статус учасника бойових дій / Коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua / instagram/oolena_sereda

Процедура отримання статусу учасника бойових дій стала більш доступною, проте вимагає від кандидатів певних документів. За інформацією, оприлюдненою Міністерством ветеранів на їхній сторінці у Facebook, статус учасника бойових дій присвоюється особам, які обороняли Україну з 24 лютого 2022 року і офіційно зареєстровані у військовій частині як військовослужбовці.

Хто має правно на статус учасника бойових дій

військові ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, прикордонної служби, Державної служби спецтранспорту, Управління Державної охорони України, Держспецзв'язку,

поліцейські,

рятувальники ДСНС,

працівники Державної кримінально-виконавчої служби,

працівники Служби судової системи,

особи, які у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали участь у бойових діях в складі добровольчих підрозділів у взаємодії з Силами оборони.

Як отримати статус учасника бойових дій

Процес отримання статусу включає рішення комісій при Мінобороні, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, поліції, Нацгвардії, СБУ, прикордонній службі та інших військових та правоохоронних структурах.

Командири військових частин та інших органів зобов'язані подати на розгляд комісій довідку №14 (відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 20 серпня 2014 року) протягом 30 календарних днів з дня участі у бойових діях чи отримання травм. У випадку, якщо командир не подав документи, військовий може самостійно звернутися до комісії.

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Які документи потрібні для отримання статусу

Заява щодо розгляду питання про отримання статусу УБД. Згода на збір та обробку персональних даних. Засвідчені копії паспорта та ідентифікаційного номера. Два кольорових фото.

Як отримати статус УБД після звільнення / Фото: Мінветеранів

Чи можуть добровольці отримати статус УБД

Закондавством не передбачено присвоєння статусу учасника бойових дій для добровільців, які брали участь у боях після 25 березня 2022 року. Для оформлення статусу учасника бойових дій, доброволець повинен бути офіційно зареєстрованим військовослужбовцем у військовій частині.

Як отримати статус УБД добровольцю / Фото: Мінветеранів

Нагадаємо, в Україні запроваджують інноваційний підхід до видачі статусу учасника бойових дій (УБД) – тепер достатньо мати електронну довідку, яка свідчить про те, що громадянин особисто взяв участь у захисті своєї держави. З метою цього у країні буде створено електронний реєстр військовозобов'язаних. Міністерство оборони отримає повну інформацію про громадян віком від 17 до 60 років, яка буде взята з різних державних реєстрів.

Також неповнолітні, які стали жертвами війни, можуть отримати фінансову допомогу та пільги на місцевому рівні. Відповідно до Постанови КМУ № 268 "Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів", цей статус присвоюється дітям, які на момент проведення антитерористичної операції та заходів з забезпечення національної безпеки та оборони не досягли 18 років.

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