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Виплати військовим будуть: Мінфін спростував чутки про брак коштів

Руслан Іваненко
8 квітня 2025, 14:34
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Уряд має змінити бюджет, щоб уникнути ризику затримки виплат військовим.
ЗСУ
Мінфін забезпечить вчасні виплати для військових / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

  • Мінфін заявив про безперебійність виплат військовим у 2025 році
  • Уряд має змінити бюджет до серпня, щоб уникнути фінансових проблем

Міністерство фінансів України запевнило, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та в повному обсязі вже понад три роки повномасштабної війни. У відомстві зазначають, що ситуація не зміниться й надалі.

"Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно плану. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", - йдеться в заяві пресслужби Мінфіну.

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Нещодавно в медіа з’явилися чутки, що держава може не забезпечити військових грошовими виплатами на кінець року, якщо уряд не збільшить видатки на оборону на 200 млрд гривень.

Як повідомляє "Економічна правда", існує ймовірність, що Міністерство оборони може вичерпати бюджет на останні місяці року, створюючи ризик для фінансування виплат. Однак, для уникнення такого сценарію уряд та парламент повинні внести зміни до бюджету вже у серпні, аби в вересні мати достатньо коштів для виконання зобов’язань перед військовими.

Наразі заробітна плата курсанта, який потрапив з ТЦК до навчального центру, складає 20 тис. грн, а інструктори — до 30 тис. грн. У Генеральному штабі ЗСУ вже шукають можливості для підвищення зарплат інструкторів та надання їм соціального пакету.

Крім того, уряд нещодавно розширив програму короткострокових контрактів із ЗСУ для громадян до 25 років, поширивши її на представників Національної гвардії та Держприкордонслужби. Одноразові грошові винагороди також передбачаються за участь у бойових діях на тимчасово окупованих територіях України, а також у зонах між позиціями сил оборони та військ РФ.

За два місяці Україна витратила на оборону понад 336 млрд грн, що складає 62,5% всіх бюджетних витрат за цей період, які загалом становили 538,2 млрд грн.

Інші економічні події

Нагадаємо, як повідомляв Главред, з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд України розпочне проведення автоматичного перерахунку виплат тим пенсіонерам, які після попереднього перерахунку продовжували працювати і набули 24 місяці страхового стажу станом на 1 березня.

Також в Україні по-новому будуть оплачуватися лікарняні. З 4 квітня застрахованим особам, у тому числі тим, які здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працюють на умовах трудового договору, надається допомога по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах за основним місцем роботи чи за місцем роботи за сумісництвом.

Крім цього, українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами, планують підвищити виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який розширює право на доплати для ВПО, що проживають у гірських регіонах.

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Що за відомство Мінфін?

Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

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