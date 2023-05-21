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"У них важливе завдання": Зеленський зробив нову заяву про Бахмут

Марія Тупік
21 травня 2023, 14:37 оновлено 21 травня, 15:25
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За словами Володимира Зеленського, військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.
Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський / Колаж: Главред, фото: Instagram в. Зеленського, 28-ма ОМБр

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України продовжують виконувати важливе завдання в Бахмуті. Російська Федерація не контролює місто.

Як зазначив президент на прес-конференції 21 травня, він не може ділитися з спільнотою тактичними поглядами наших військових.

"Але ми бачимо, що країна, яка більше нас в десятки разів, не може нас окупувати і виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати", - заявив президент.

відео дня

За словами Володимира Зеленського, військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.

"Найскладніше, якби в Бахмуті була якась Військова тактична помилка і люди б опинилися в оточенні... Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох тлумачень цього бути не буде", - зазначив президент.

Ситуація в Бахмуті

Бойові дії в Бахмуті тривають вже 8 місяців. 20 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці нібито повністю захопили Бахмут.

Українські військові спростували цю заяву.

Раніше президент Володимир Зеленський спростував інформацію про падіння Бахмута.

Відповідаючи на питання про те, чи є правдивою інформація окупантів про взяття Бахмута, глава держави сказав: "Я думаю, ні".

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська окупаційна армія втрачає ініціативу в районі Бахмута, незважаючи на обмежений характер контратак Сил оборони України.

Дивіться відео про те, як Пригожин влаштував істерику через Бахмут:

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