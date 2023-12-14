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"Сточуємо їх": у ЗСУ прокоментували "успіхи" російського наступу

Яна Ставська
14 грудня 2023, 19:57
Українські бійці не дозволяють ворогові розвинути наступ.
ЗСУ, війська РФ
РФ веде наступ на Сході / Колаж: Главред, фото: 241-ша ОБрТрО, Міноборони РФ

У російський військ зараз практично ніде нічого не виходить. При цьому ворог не здається і шукає слабкі місця, де можна продавити оборону ЗСУ і розвивати успіх, розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Українські воїни противнику не дають можливості розвивати наступальні сили.

"Тому наразі просто сточуємо їхню наступальну міць", - підсумував Фітьо.

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За його словами, у листопаді російські війська втратили 11 тисяч солдатів тільки в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Але шляхом прихованої мобілізації та набору на контракт в окупаційні збройні сили ці втрати швидко поповнюються. У людській силі проблем у них немає. Більше економлять техніку, ніж людський ресурс", – додав Фітьо.

Ситуація на фронті погіршується

Вже майже тиждень РФ веде масований наступ на Сході. Основні зусилля окупанти зосередили на захопленні Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Побєди.

На жаль, за даними аналітиків, у ворога з'явилися успіхи у просуванні. Наприклад, ЗС РФ захопили Авдіївську промзону і деякі позиції ЗСУ у Мар'їнці.

Під загрозою окупації може опинитися Часів Яр. У разі захоплення міста низка населених пунктів Донецької області опиняться під прямим вогнем РСЗВ противника.

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