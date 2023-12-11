Навкруги багато трупів окупантів: перші деталі масованого наступу РФ під Авдіївкою

У ЗСУ назвали "рекордом" одночасні штурми росіян за 10 грудня.

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Росія посилила тиск на Авдіївку / 241 окрема бригада збройних сил, Instagram Libcos

Російські війська продовжують зазнавати колосальних втрат на Авдіївському напрямку. Речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі Радіо Донбас.Реалії розповів про наслідки масованого наступу Росії.

"Ворог намагається підступитися до коксохіма. Поки що в нього виходили, скажімо, певні групи виходили до паркану, і там їх просто розбивали, і дуже багато трупів навкруги валяється", - розповів Штупун

Росіяни продовжують тиснути на Авдіївському та на Марʼїнському напрямках.

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"За вчора, можна сказати, це був певний рекорд одночасності - такої великої кількості одночасних штурмових дій на всіх напрямках як навколо Авдіївки, так і в районі Мар’їнки, Новомихайлівки та Побєди. Біля Авдіївки майже пів сотні атак зафіксовано за добу, і біля Мар’їнки ще 18. Багато кинув (противник) уперед техніки і також діє з підтримкою авіації", - додав Штупун.

РФ пішла в наступ під Авдіївкою

11 грудня росіяни почали новий наступ на Авдіївському напрямку. Протягом останньої доби сили оборони України відзначають значне загостренням ситуації, зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень.

Протягом доби там відбито 36 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

У результаті м'ясних штурмів противник втратив на цьому напрямку вже 14 тисяч своїх солдатів, заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Окупанти сподіваються, що у них вийде взяти місто в оточення за допомогою ударів по флангах. Вони хочуть замкнути "кільце" в районі населеного пункту Ластівчине. За даними експерта, зараз тривають активні бої в населеному пункті Степове.

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