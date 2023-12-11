Рекордна кількість бойових зіткнень: росіяни почали новий масований наступ - ЗСУ

В ЗСУ повідомили, що російське командування кидає на штурм солдатів без вдповідного екіпірування, яке вони мають добути для себе в бою.

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Зафіксовано біля 50 штурмових дій, які йшли одночасно на усіх напрямках / Колаж Главред, фото: Оперативне командування "Північ", Генштаб ЗСУ

Росіяни почали новий наступ на Авдіївському напрямку. Протягом останньої доби Сили оборони України відзначають значне загостренням ситуації, зафіксовано рекордну кількість бойових зіткнень. Про це повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону. За його словами, для проведення атак ворог використовує бронетехніку та авіацію.

"Вчора ворог розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямку. Активно застосовує авіацію, керовані авіабомби. За добу здійснив 15 авіаударів", – повідомив Олександр Штупун.

Штупун наголосив, що протягом останньої доби на Таврійському напрямку зафіксовано 72 бойових зіткнення, і практично всі з них відбулися на території Донеччини.

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"Окупанти намагаються іти поблизу Авдіївки як на півдні, так і на півночі. Жорсткі бої тривають. Наші воїни стійко тримають оборону", – додав Штупун.

Він повідомив, що втрати окупантів в ході наступальних дій в Донецькій області становлять майже 400 осіб, 11 танків та 15 бронемашин.

"Ворог кидає особовий склад без екіпірування, який змушений знімати засоби захисту з поранених і мертвих окупантів", – розповів речник.

Крім того, речник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що за останню добу зафіксовано біля 50 штурмових дій, які йшли одночасно на усіх напрямках.

Він зауважив, що противник все ще має значні людські резерви та активно використовує бронетехніку. Також, згідно з словами речника, головні цілі противника залишаються незмінними – захоплення Авдіївки та Мар'їнки.

Наступ росіян на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська розпочали наступальні дії неподалік від Авдіївки та захопили очисні споруди міста. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Війська Росії зайшли до Авдіївки в Донецькій області з північного сходу, захопивши частину дачного селища, в якому розташовані очисні споруди. Цю інформацію повідомило видання Bild, що припускає, що російські війська використали новий напрямок - північний схід.

Промислова зона, зокрема Авдіївський коксохімічний завод, став точкою інтенсивних бойових дій. Навіть при постійному тиску російських військ, ситуація наразі залишається стабільною, і Збройні сили зберігають контроль над заводом. Про це повідомив офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов.

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