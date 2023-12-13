У разі захоплення Часового Яру низка міст опиняться під вогнем РСЗВ окупантів - журналіст

Це стратегічно важливе для України та Збройних сил місто.

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Часів Яр під загрозою окупації / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

У російських військ є незначні просування у лічених кілометрах від Часового Яру - біля села Богданівка Донецької області, підтвердив кореспондент Радіо Свобода "Донбас.Реалії" Сергій Горбатенко.

За його словами, до Часового Яру підбираються "клешні" (від Хромового у напрямку на Богданівку) російських окупантів.

"Потроху, завдяки тому, що відбуваються постійно ротації особового складу, тому що є перевага у вогневій потужності та в FPV-дронах, російські війська (поки ще не можна назвати це тактичними успіхами) просуваються", - пояснив кореспондент. відео дня

Часів Яр стратегічно важливий для України, для всієї Донецької області, підкреслив Горбатенко.

У разі захоплення міста низка населених пунктів, які зараз є у відносному тилу, опиняться під вогнем російських РСЗВ.

"Тому що він (Часів Яр - Главред) розташований на височині. За умови, якщо російські війська коли-небудь зможуть доставити туди свої засоби вогневого ураження, наприклад РСЗВ, після цього, на жаль, всі тилові міста Донецької області (Слов'янськ, Краматорськ, Грушківка і Костянтинівка) можуть опинитися у зоні вогневого ураження агресора", - зазначив журналіст.

Але поки що про окупацію Часового яру не йдеться. Погодні умови не дозволяють ворогові використовувати БПЛА і авіацію.

"Зараз несприятливі умови на Донбасі - хмарність, вітер, іноді дощ. На щастя, агресор зараз не може повноцінно використовувати дрони та авіацію. Тому поки їх просування тут утруднено", - сказав Горбатенко.

Що відбувається на фронті

Кілька днів тому російські війська перейшли у масований наступ на Сході. 10 грудня командування Східного угруповання ЗСУ зафіксувало "рекорд з одночасності" штурмових дій ворога навколо Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки та перемоги.

За повідомленням DeepState, противник вже захопив Авдіївську промзону. Це негативно позначиться на положенні сусідніх підрозділів ЗСУ. Бої йдуть між Ясинуватським провулком і вулицею Колосова.

11 грудня російські війська продовжили штурмувати населені пункти під Бахмутом. Через масований наступ противника Сили оборони змушені будуть перейти до оборони Часового Яру. Ситуація на фронті може піти не на користь Україні, підкреслюють OSINT-дослідники.

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