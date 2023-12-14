Синоптики оголосили 3 рівень небезпеки: в Україну вривається антициклон

Погода в Україні 15 грудня буде сніжною. Синоптики попереджають про сильний туман з видимістю 200-500 м. Оголошено І рівень небезпечності. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти снігова лавина.
За даними Наталки Діденко, Україну накрив потужний циклон Vahja. Однак вже 15 грудня в країну увірветься західний антициклон Fiona. Вона додала, шо в Україні аж до Різдва буде відлига.
Погода 15 грудня
В Україні 15 грудня буде хмарно. Синоптики прогнозують сніг з налипанням, ожеледь та ожеледицю майже у всіх областях України. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура в більшості областей вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.
Погода 15 грудня у Києві
У Києві 15 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура по області вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 15 грудня в Україні буде сніжно і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -8...+1 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
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