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США переконали Польщу не передавати Україні Міг-29 на початку вторгнення-ЗМІ

25 листопада 2022, 09:33

Спочатку Вашингтон не заперечував проти передачі поляками Україні літаків, проте 8 березня раптом передумав. Це нібито сталося під тиском Пекіна.

Винищувачі МіГ - 29 Повітряних Сил ЗСУ
Вашингтон і Пекін домовилися, що якщо США зупинять угоду щодо МіГів, то Китай спробує розрядити ядерну загрозу / defence-ua.com

У березні 2022 року Китай тиском змусив США зірвати угоду з Польщею про постачання радянських літаків МіГ-29 Україні. Таким чином Пекін прагнув запобігти ескалації війни, яка могла б призвести до застосування Росією ядерної зброї. Про це пише британський журналіст, історик і письменник Оуен Метьюз для журналу The Spectator.

Пекін знав про плани Росії провести так звану військову операцію.

"Але росіяни представили майбутню війну як "обмежену операцію з повернення втраченої російської провінції та возз'єднання Росії в історичних межах". Але ілюзія підтримки Китаю була одним з багатьох прорахунків, що привели Путіна до великої війни. Масштаби ж російської військової операції, зокрема, спроба блискавичної атаки на Київ, застали Пекін зненацька", - йдеться у статті.

Метьюз пише з посиланням на свої джерела в китайській армії, що хоча Китай офіційно підтримував Путіна дипломатично, звинувачуючи НАТО в провокуванні конфлікту, у Пекіна була глибока стурбованість, що Путін перестарався і спровокував Захід на єдиний фронт.

"Коли виникла загроза подальшої ескалації у вигляді пропозиції польського уряду поставити Україні весь парк винищувачів часів Міг-29, китайці занепокоїлися. І хоча було малоймовірно, що польські МіГи матимуть значний вплив на війну, надання Києву винищувачів будь – якого типу країною НАТО стало б важливим символічним, якщо не обов'язково значущим з оперативної точки зору, кроком до прямої участі НАТО в конфлікті", - пише Оуен Метьюз.

Він нагадує, що спочатку Вашингтон не заперечував проти передачі поляками Україні літаків, проте 8 березня раптом передумав. На думку британського журналіста, це сталося під тиском Пекіна.

"Вашингтон і Пекін домовилися, що якщо США зупинять угоду щодо МіГів, то Китай зробить все можливе, щоб розрядити ядерну загрозу Путіна на оперативному рівні. І це спрацювало", – стверджує Метьюз з посиланням на свої китайські джерела.

За його даними, на початку вересня, під час серії зустрічей з керівництвом НАТО, міністр закордонних справ Китаю Ван І пообіцяв використовувати значні важелі впливу Китаю в Москві, щоб відмовити Путіна від використання ядерної зброї. У відповідь НАТО підтвердило, що вони не надаватимуть стратегічну зброю Україні. А потім послідувало спільне засудження президентами США і Китаю Джо Байденом і Сі Цзіньпінем російської ядерної загрози на Балі на початку листопада.

За словами Метьюз, за свою миротворчість Пекін сподівається поліпшити відносини з НАТО і Європою і "покласти край кривавій і марній війні, яку його союзник Путін почав так необачно".

"В Україні Китай, за словами джерела, остаточно позиціонує себе як останню надію на мир на цій планеті. З цим можуть не погодитися українці, яких, ймовірно, попросять пожертвувати землею заради миру", – резюмував британський журналіст.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що Словаччина може передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 після того, як домовиться про захист свого повітряного простору з Чехією та Польщею.

На початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер зробив заяву про те, що може передати радянські танки і винищувачі Україні. За його словами, поки Братислава не отримає американські винищувачі F-16, повітряний простір країни захистять Польща та Чехія. Також він підкреслив, що у Словацької держави є всі передумови вірити в перемогу Києва у війні з Москвою.

Інші новини:

війна в Україні МиГ-29 військова допомога війна Росії та України
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