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Меркель хотіла організувати переговори з Путіним, але не мала важелів впливу на диктатора-ЗМІ

25 листопада 2022, 08:25

Ангела Меркель разом з Еммануелем Макроном планувала провести переговори з Путіним в рамках ЄС в 2021 році, в останнє літо її перебування при владі.

Меркель
Меркель намагалася організувати переговори з Путіним з приводу України / колаж фото ua.depositphotos.com

Ексканцлер Німеччини Ангела Меркель незадовго до відходу з посади намагалася організувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо України, але не змогла цього зробити, оскільки їй не вистачило важелів впливу на господаря Кремля.

За словами Меркель, вона разом з французьким президентом Еммануелем Макроном планувала провести переговори з Путіним в рамках ЄС в 2021 році, в останнє літо її перебування при владі.

"Але у мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, врешті-решт, всі знали: вона йде восени", - заявила Меркель в інтерв'ю німецькому журналу Der Spiegel.

Ексканцлер також розповіла про свій останній візит до Москви в серпні 2021 року, під час якого відчула, що її вже не сприймають як впливового політика.

"Відчуття було дуже зрозумілим: "з точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива лише влада", - зазначила вона.

Як відомо, Ангела Меркель залишила посаду федерального канцлера 8 грудня 2021 року, менш ніж за три місяці до російського вторгнення в Україну.

Як повідомляв Главред, у жовтні колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що мир в Європі може існувати лише "за участю Росії". Вона закликала світ не ігнорувати ядерні загрози РФ у бік України.

Раніше італійський політик, колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі заявив, що він готовий разом з екс-канцлером ФРН Ангелою Меркелем стати посередником на переговорах України та Росії. Крім того, він сказав, що санкції, мовляв, ніяк не впливають на РФ і економічний стан держави-агресора.

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