"Єдинорос" Євген Федоров впевнений, що влада у Вірменії була нібито поставлена Сполученими Штатами в процесі Помаранчевої революції.
Російський депутат від правлячої партії Єдина Росія Євген Федоров назвав Вірменію "тупиковою країною в геополітичному плані". На його думку, питання з русофобією в цій країні потрібно "вирішувати за законом". Так він прокоментував росЗМІ мітинги проти візиту в країну Володимира Путіна.
"Єдинорос" впевнений, що влада у Вірменії була нібито поставлена Сполученими Штатами в процесі Помаранчевої революції.
При цьому Федоров натякнув на захоплення Вірменії, оскільки країна "незаконно" вийшла зі складу РФ.
"У неї від Росії просто залежить питання виживання. Як вирішувати? Загальна стандартна відповідь - завжди треба вирішувати за законом. Вірменія вийшла зі складу СРСР за законом? Ні. Значить це незаконне державне утворення. Діяти треба виходячи з цього", - додав Федоров.
Як повідомляв Главред, раніше російські пропагандисти заявили, що Казахстан також потрібно "денацифікувати".
Про напад на Казахстан заговорив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" якийсь Дмитро Дробницький, представлений як "політолог". За його словами, "наступною проблемою Росії стане Казахстан".
Раніше російські політики і пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною".
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