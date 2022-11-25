"Потрібно вирішувати за законом": в РФ заговорили про захоплення Вірменії

У РФ натякнули на вторгнення до Вірменії / Фото Міноборони РФ

Російський депутат від правлячої партії Єдина Росія Євген Федоров назвав Вірменію "тупиковою країною в геополітичному плані". На його думку, питання з русофобією в цій країні потрібно "вирішувати за законом". Так він прокоментував росЗМІ мітинги проти візиту в країну Володимира Путіна.

"Єдинорос" впевнений, що влада у Вірменії була нібито поставлена Сполученими Штатами в процесі Помаранчевої революції.

При цьому Федоров натякнув на захоплення Вірменії, оскільки країна "незаконно" вийшла зі складу РФ.

"У неї від Росії просто залежить питання виживання. Як вирішувати? Загальна стандартна відповідь - завжди треба вирішувати за законом. Вірменія вийшла зі складу СРСР за законом? Ні. Значить це незаконне державне утворення. Діяти треба виходячи з цього", - додав Федоров.

Як повідомляв Главред, раніше російські пропагандисти заявили, що Казахстан також потрібно "денацифікувати".

Про напад на Казахстан заговорив в ефірі пропагандистського ток-шоу "Вечір з Володимиром Соловйовим" якийсь Дмитро Дробницький, представлений як "політолог". За його словами, "наступною проблемою Росії стане Казахстан".

Раніше російські політики і пропагандисти цинічно заявили, що Казахстан нібито "ніколи не існував як окрема держава і завжди був частиною Росії". Вони назвали Казахстан "другою Україною".

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