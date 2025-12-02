США ризикують "відкрити скриньку Пандори", якщо визнають Крим і Донбас російськими - політолог

Визнання російських прав на Крим і Донбас зруйнувало б фундамент міжнародного права.

Андрій Золотарьов оцінив наслідки визнання Крим і Донбасу російськими / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Главред

Коротко:

Путін прагне юридичної легалізації окупованих територій

Визнання США окупації зруйнує основи міжнародного права

Визнання США окупованих Криму і Донбасу де-факто російськими стало б небезпечним сигналом для України і всього світу. Про це в коментарі Главреду заявив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, такий крок Вашингтона показав би, що США керуються виключно власними інтересами, а "бути союзником американців - справа ризикована та невдячна".

"Як говорив Кіссінджер, бути ворогом США небезпечно, а другом - смертельно небезпечно", - сказав експерт.

Золотарьов зазначив, що Кремль прагне до легалізації захоплених українських територій.

"Путін же дуже хоче легалізації вкраденого, тобто юридичного визнання окупованих територій", - сказав він.

Однак для США це неприйнятно. Визнання російських прав на Крим і Донбас зруйнувало б фундамент міжнародного права, закладений ще Радянським Союзом.

"Такий крок відкриє "скриньку Пандори": визнання російськими Криму та Донбасу означатиме повалення засад міжнародного права, що були підписані ще Радянським Союзом (а Росія вважає себе правонаступницею СРСР), унаслідок чого перестане працювати принцип, який передбачає, що кордони в Європі не можуть змінюватися за допомогою збройних сил. Коли створювалися такі правила, був розрахунок на те, що це виключить перспективу військових конфліктів, але, як ми бачимо, це не спрацювало", - підкреслив політолог.

Мирні переговори і візит Віткоффа до Москви - що відомо

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити в Москву узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

За даними The Telegraph, адміністрація президента США Дональда Трампа готова визнати частиною країни-агресора Росії Крим та інші окуповані території України, щоб схилити Кремль до підписання угоди про припинення війни. З такою пропозицією Трамп нібито відправляє до Москви свого спецпосланця Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США та Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

