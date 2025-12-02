Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Це не переговори про мир: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

Анна Ярославська
2 грудня 2025, 09:22
106
Москва хоче зберегти лише імітацію діалогу, щоб тягнути час. Водночас Трампу потрібен результат.
Путин, Трамп, Зеленский
Кремлю потрібен процес без результату, вважає Кулик / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Ви дізнаєтеся:

  • Хто злив стенограми
  • Яку мету переслідує ціль
  • Чого хоче Трамп

Злив стенограм розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим, ймовірно, організувала російська сторона. Таку думку озвучив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик і пояснив, навіщо це потрібно Кремлю.

За його словами, Росії не вигідно зараз підписувати мирну угоду, але важливо зберегти переговорний процес.

відео дня

"Я абсолютно переконаний, що записи розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим злили самі росіяни. Адже не в інтересах Росії зараз будь-що підписувати, а, тим паче, досягати стійкого миру. Тому вони вирішили завалити переговори, не припинивши їх, тобто не отримати результату, але зберегти динаміку переговорів", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Чого хоче Путін

Експерт вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик.

За його словами, за цей час Росія вирішить свої питання: можливо, вийде на певні домовленості зі Сполученими Штатами, уникне надмірних санкцій, а, можливо, і доб'ється скасування частини з них.

Чого хоче Трамп

Президенту США Дональду Трампу не потрібен процес заради процесу. Йому потрібен конкретний результат. Але він цілком може погодитися і на рамкові угоди, які не виконуються.

"Тому може з'явитися якесь комюніке, яке не передбачатиме жодних гарантій та яке неможливо виконати, тобто це буде радше побажання, під яким підпишуться всі сторони. Але Трамп продаватиме це як закінчення війни і перемогу, як він це зробив із Таїландом і Камбоджею та іншими війнами, які він "закінчив". Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", - пояснив Кулик.

Візит Віткоффа до Москви - що відомо

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити в Москву узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

Як пише CNN, президент США Дональд Трамп обрав "нетрадиційний - і часом суперечливий - підхід до дипломатії" у спробі укласти мирну угоду для припинення війни Росії в Україні. Зокрема, на переговори до очільника Росії Володимира Путіна Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера. Жоден із них не був затверджений Сенатом на дипломатичних посадах.

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США і Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Чому Путіну не вигідне завершення війни: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Кулик новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

09:46Світ
РФ відхилить мир: ISW сказав, чому Кремль не обговорює зустріч Путіна і Віткоффа

РФ відхилить мир: ISW сказав, чому Кремль не обговорює зустріч Путіна і Віткоффа

08:47Світ
Путін почекає, поки Київ прийме його умови - ABC News

Путін почекає, поки Київ прийме його умови - ABC News

08:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Екстремально сильна магнітна буря вгатила по Україні - відома дата піку

Китайський гороскоп на сьогодні 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

Китайський гороскоп на сьогодні 2 грудня: Собакам - страх, Коням - розчарування

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали його

Тіло людини починає довше відновлюватись після певного віку - вчені назвали його

Останні новини

10:22

"Буду як тато": син Горбунова та Осадчої визначився з майбутньою професією

10:21

Світ має моральний обов’язок підтримувати Україну – Вселенський Патріарх

10:07

П'ять найрозумніших знаків зодіаку: хто має природну геніальність

09:59

Гороскоп на завтра 3 грудня: Левам - непрості моменти, Водоліям - цікавий вечір

09:46

ЄС не може стати геополітичним гравцем, який закінчить війну в Україні - Bloomberg

Дорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудняДорожча доставка, знижка від податкової, бронювання по-новому: що зміниться для українців з 1 грудня
09:33

Тарас та Олена Тополі обривають останні зв'язки після повідомлення про розлучення

09:22

Це не переговори про мир: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

09:15

"Вирішила повідомити": Анна Сагайдачна висловилася про третю вагітність

09:01

Ігор Коломойський оскаржив в апеляційному порядку рішення Високого суду Лондона

Реклама
08:52

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 грудня (оновлюється)

08:49

Українці вдалося виграти суд за допомогою ChatGPTВідео

08:47

РФ відхилить мир: ISW сказав, чому Кремль не обговорює зустріч Путіна і Віткоффа

08:30

Відключення світла в Україні - графіки на 2 грудня (оновлюється)

08:12

Путін почекає, поки Київ прийме його умови - ABC News

08:00

Небезпечні ігри США: розділ України можуть узаконити на десятиліттяПогляд

07:57

Кубань накрила атака БПЛА: дрони помітили над портом і НПЗВідео

07:17

Трамп направив до РФ нетипову команду переговірників: яких результатів чекати

06:10

Чого чекати від переговорів Віткоффа і ПутінаПогляд

05:57

"Кричали на мене": на онкохвору Симоньян визвірились медпрацівники

05:24

Як відмити дерев'яну кухонну дошку від бруду і неприємного запаху - лайфхак

Реклама
04:30

Трьох знаків зодіаку чекає феєричне везіння - список обранців Всесвіту

04:03

Не ризикуйте удачею: чого не можна ставити на святковий стіл у рік Вогняного Коня

03:30

Рік одкровень та оновлення: містичний Таро-прогноз для Дів на 2026-йВідео

03:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці хлопчика біля джерела з водою за 19 с

02:26

Понад 80 років називалося на честь героя радянської пропаганди: що це за місто України

02:19

Напружена доба на фронті: Генштаб розповів про ситуацію на ключових напрямках

02:12

Грайлива Тоня Матвієнко показала рідкісну романтику з чоловіком

01:54

Як зробити, щоб батареї краще гріли: експерти назвали несподіване рішення

01:30

Після чуток про смерть: що зараз відбувається з Бріжіт Бардо насправді

01:03

Герасимов прозвітував про "успіхи" на фронті: у Генштабі ЗСУ відповіли

00:08

Путін доручив створити "зону безпеки" вздовж українського кордону: які області під загрозою

00:01

"Золоте правило" для дизельних авто: як проста звичка здатна зберегти двигун

01 грудня, понеділок
23:55

Наречений Лесі Нікітюк показав "закулісся" життя з ведучою

23:15

Жир зникне за лічені хвилини: експерт пояснив, як легко очистити скляні дверцята духовки

23:10

"Багато змінних факторів": у Трампа зробили заяви щодо перемовин з Україною

22:53

Здатні служити десятиліттями: ТОП-5 найкращих дешевих авто з вторинного ринку України

22:03

Ситуація критична: DeepState розкрив деталі боїв за ключові міста Донеччини

20:49

Може згубити ґрунт: тирсу яких дерев не можна використовувати для мульчіВідео

20:44

У Покровську з’явилася нова "смертельна зона": військовий описав, що там відбувається

20:27

"Усе програв": легенда київського "Динамо" розповів, чому його заарештували в Польщі

Реклама
20:12

Справа "Мідас": Міндічу заочно обрали запобіжний захід

19:46

"Зараз мені цікава тільки одна людина": Усик назвав пріоритетного суперника

19:43

База запуску "Шахедів" злетіла у повітря: ССО провели успішну операціюВідео

19:39

Що отримає Росія після війни: розкрито зміст переговорів з США щодо територій

19:37

Сніг, дощі та туман: у яких регіонах буде мряка та мороз

19:36

"Спасибі тобі. Побачимося": на війні загинув екс-режисер "Орла і Решки"

19:35

Ноги будуть теплими навіть у люті морози: простий трюк із взуттям, який працює

19:25

"Є достойні люди": Зеленський зробив заяву щодо нового глави Офісу президента

19:10

Втрати окупантів за листопад: невтішна статистикаПогляд

18:53

Росія заявляє про захоплення: Зеленський розповів про ситуацію у Куп’янську

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти