Це не переговори про мир: експерт сказав, чого насправді хоче Путін

Москва хоче зберегти лише імітацію діалогу, щоб тягнути час. Водночас Трампу потрібен результат.

Кремлю потрібен процес без результату, вважає Кулик / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Злив стенограм розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим, ймовірно, організувала російська сторона. Таку думку озвучив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик і пояснив, навіщо це потрібно Кремлю.

За його словами, Росії не вигідно зараз підписувати мирну угоду, але важливо зберегти переговорний процес.

"Я абсолютно переконаний, що записи розмов Ушакова з Віткоффом і Дмитрієвим злили самі росіяни. Адже не в інтересах Росії зараз будь-що підписувати, а, тим паче, досягати стійкого миру. Тому вони вирішили завалити переговори, не припинивши їх, тобто не отримати результату, але зберегти динаміку переговорів", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Чого хоче Путін

Експерт вважає, що Путіну потрібно зберегти переговорний процес, оскільки, на його думку, він веде його до бажаного результату.

"А бажаним результатом для нього є визнання за Росією статусу наддержави і готовність вступати з нею в предметні розмови про новий світовий порядок. Ціна тут - не Україна. Ці переговори - не про Україну, а про новий світовий порядок. І в таких переговорах потрібно, щоб жодної конкретики щодо України не було. Тому процес можна затягувати і грати в це ще довго, тримаючи Трампа на витягнутій руці", - сказав Кулик.

За його словами, за цей час Росія вирішить свої питання: можливо, вийде на певні домовленості зі Сполученими Штатами, уникне надмірних санкцій, а, можливо, і доб'ється скасування частини з них.

Чого хоче Трамп

Президенту США Дональду Трампу не потрібен процес заради процесу. Йому потрібен конкретний результат. Але він цілком може погодитися і на рамкові угоди, які не виконуються.

"Тому може з'явитися якесь комюніке, яке не передбачатиме жодних гарантій та яке неможливо виконати, тобто це буде радше побажання, під яким підпишуться всі сторони. Але Трамп продаватиме це як закінчення війни і перемогу, як він це зробив із Таїландом і Камбоджею та іншими війнами, які він "закінчив". Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", - пояснив Кулик.

Візит Віткоффа до Москви - що відомо

Як писав Главред, 1 грудня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушив до Москви на зустріч із главою Росії Володимиром Путіним, яка, ймовірно, відбудеться 2 грудня.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф має намір доставити в Москву узгоджений з Україною "мирний план". Водночас немає підстав очікувати, що Росія піде на компроміс або погодиться завершити війну, зазначає австралійський генерал у відставці та військовий оглядач Мік Раян.

Як пише CNN, президент США Дональд Трамп обрав "нетрадиційний - і часом суперечливий - підхід до дипломатії" у спробі укласти мирну угоду для припинення війни Росії в Україні. Зокрема, на переговори до очільника Росії Володимира Путіна Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа і свого зятя Джареда Кушнера. Жоден із них не був затверджений Сенатом на дипломатичних посадах.

У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між США і Росією 2 грудня. Таким чином РФ розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Чому Путіну не вигідне завершення війни: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

