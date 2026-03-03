Вікторія Бекхем продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку за 3,5 млн

"Пош спайс" з'явилася в модному образі з рідкісною моделлю сумки Hermes.

Вікторія Бекхем з'явилася з рідкісною сумкою / Колаж Главред, фото Instagram/victoriabeckham

Коротко:

З якою сумкою вийшла Вікторія

Скільки вона коштує

Вікторія Бекхем бореться із зимовим холодом за допомогою своєї сумки.

Як пише таблоїд Page Six, світську левицю помітили в Парижі з рідкісною сумкою Hermès Kelly 35 з овчини — зараз вона продається на вторинному ринку за 80 000 доларів (3 млн 400 тисяч гривень).

Модель виконана з м'якої коричневої замші і прикрашена затишною обробкою у вигляді плюшевого ведмедика.

Як виглядає рідкісна сумка / Фото Instagram/luxurymaisonhk

Пош Спайс прибула до Міста вогнів (Париж) перед показом своєї осінньо-зимової колекції 2026 року в червоному светрі з високим коміром і брюках Alina, обидві речі з її власної лінії.

Девід і Вікторія Бекхем /Instagram/victoriabeckham

Її туфлі на підборах не були видні під широкими розкльошеними брюками з високою талією, але вона доповнила образ темними великими сонцезахисними окулярами на носі.

Бекхем вирушила до своєї паризької майстерні, щоб підготуватися до великого показу в п'ятницю.

Звичайно, рідкісна сумочка Бекхем — лише одна з великої колекції сумок Hermès, якими вона володіє.

Подивитися повний образ Вікторії можна тут

Всього місяць тому колишня учасниця Spice Girls і її чоловік Девід Бекхем продемонстрували свою любов до сумок Hermès, з'явившись на публіці з дітьми Ромео, Крузом і Харпер... а також, щонайменше, шістьма сумками цього бренду, які були видні на всіх членах сім'ї.

Ми очікуємо, що вся сім'я — за винятком сина Брукліна і його дружини Ніколи Пельтц — буде присутня в першому ряду на цьому заході пізніше цього тижня, звичайно ж, у своїх найкращих дизайнерських вбраннях.

Про особу: Вікторія Бекхем Вікторія Керолайн Бекхем — британська співачка, авторка пісень, танцівниця, модель, актриса, модний дизайнер і підприємниця. Дружина легендарного футболіста і комерсанта Девіда Бекхема, повідомляє "Вікіпедія".

