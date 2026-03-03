Вікторія Бекхем продемонструвала надзвичайно рідкісну сумку за 3,5 млн

Коротко:
Вікторія Бекхем бореться із зимовим холодом за допомогою своєї сумки.
Як пише таблоїд Page Six, світську левицю помітили в Парижі з рідкісною сумкою Hermès Kelly 35 з овчини — зараз вона продається на вторинному ринку за 80 000 доларів (3 млн 400 тисяч гривень).
Модель виконана з м'якої коричневої замші і прикрашена затишною обробкою у вигляді плюшевого ведмедика.
Пош Спайс прибула до Міста вогнів (Париж) перед показом своєї осінньо-зимової колекції 2026 року в червоному светрі з високим коміром і брюках Alina, обидві речі з її власної лінії.
Її туфлі на підборах не були видні під широкими розкльошеними брюками з високою талією, але вона доповнила образ темними великими сонцезахисними окулярами на носі.
Бекхем вирушила до своєї паризької майстерні, щоб підготуватися до великого показу в п'ятницю.
Звичайно, рідкісна сумочка Бекхем — лише одна з великої колекції сумок Hermès, якими вона володіє.
Всього місяць тому колишня учасниця Spice Girls і її чоловік Девід Бекхем продемонстрували свою любов до сумок Hermès, з'явившись на публіці з дітьми Ромео, Крузом і Харпер... а також, щонайменше, шістьма сумками цього бренду, які були видні на всіх членах сім'ї.
Ми очікуємо, що вся сім'я — за винятком сина Брукліна і його дружини Ніколи Пельтц — буде присутня в першому ряду на цьому заході пізніше цього тижня, звичайно ж, у своїх найкращих дизайнерських вбраннях.
