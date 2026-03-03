РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

Російські окупанти можуть спробувати захопити Дніпро.

Дніпро може стати ціллю ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

РФ може спробувати захопити Дніпро

Дніпро є важливим військовим і логістичним центром

Захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.

Він зазначив, що Дніпро наближається до лінії фронту. Він розташований у центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".

Відзначається, що Дніпро є військовим, логістичним і гуманітарним центром. Після того, як російським окупантам не вдалося захопити Покровськ, вони спробували просунутися в Дніпропетровській області.

"Ми знали, що це станеться, але це неприємно. Для Москви це символічна віха", - сказав Філатов.

Водночас Росія ще далека від захоплення Дніпра, але він залишається важливою метою.

Коли може закінчитися війна - думка експерта

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду сказав, що війна в Україні не закінчиться, поки Путін залишатиметься при владі.

Він переконаний, що Путін не здатний, не хоче і не може зупинити війну, тому що втратить все.

"Тому війна триватиме щонайменше доти, доки Путін залишається на чолі Росії", - підкреслив економіст.

Ситуація на фронті — останні новини по темі

Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.

Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись зайти в місто з різних напрямків, замість лобових атак.

Також воїни 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України провели блискавичну операцію, яка змінила тактичну ситуацію на одній з найгарячіших ділянок фронту, повідомляється в телеграмі підрозділу.

