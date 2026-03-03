РФ може піти в наступ на місто-мільйонник - Le Monde

Що відомо:
- РФ може спробувати захопити Дніпро
- Дніпро є важливим військовим і логістичним центром
Захоплення Дніпра може стати новою метою в разі нового наступу РФ. Про це заявив мер міста Борис Філатов, повідомляє Le Monde.
Він зазначив, що Дніпро наближається до лінії фронту. Він розташований у центрі країни прямо на "перехресті трьох фронтів".
Відзначається, що Дніпро є військовим, логістичним і гуманітарним центром. Після того, як російським окупантам не вдалося захопити Покровськ, вони спробували просунутися в Дніпропетровській області.
"Ми знали, що це станеться, але це неприємно. Для Москви це символічна віха", - сказав Філатов.
Водночас Росія ще далека від захоплення Дніпра, але він залишається важливою метою.
Коли може закінчитися війна - думка експерта
Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду сказав, що війна в Україні не закінчиться, поки Путін залишатиметься при владі.
Він переконаний, що Путін не здатний, не хоче і не може зупинити війну, тому що втратить все.
"Тому війна триватиме щонайменше доти, доки Путін залишається на чолі Росії", - підкреслив економіст.
Ситуація на фронті — останні новини по темі
Як раніше писав Главред, плани російських військ щодо захоплення Донбасу залишаються незмінними, водночас у ворога є окремі наміри створити так звану буферну зону в інших областях України.
Крім того, російські війська роблять спроби оточити Мирноград Донецької області, намагаючись зайти в місто з різних напрямків, замість лобових атак.
Також воїни 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України провели блискавичну операцію, яка змінила тактичну ситуацію на одній з найгарячіших ділянок фронту, повідомляється в телеграмі підрозділу.
Читайте також:
- Чи є загроза вуличних боїв у Запоріжжі - ексспівробітник СБУ назвав мету РФ
- Плани наступу РФ зірвані: ЗСУ прорвали оборону на важливому напрямку, деталі
- Лютий змінив фронт: скільки територій окупувала РФ - аналіз DeepState
Про джерело: Le Monde
Le Monde Французька щоденна вечірня газета, головним редактором якої є Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральним директором - Ерік Ізраелевич. Ле Монд була заснована Юбером Бев-Мері за розпорядженням Шарля де Голля в 1944 році. Перший номер газети вийшов 19 грудня 1944 року. З 19 грудня 1995 року газета доступна онлайн, повідомляє "Вікіпедія".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред